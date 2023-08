Divórcio? A culpa é sempre má conselheira

O que não fazer numa separação. Sugestão número 10: não carregar a culpa para todo o lado, como se fosse um equipamento de série que já vem instalado no ADN. Um divórcio custa e dói e implica uma perda. Mas depois do luto e das condolências, é altura de viver. Nada se perde, tudo se transforma.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Sabem aqueles equipamentos de série que já vêm com os carros? Aqueles que fazem parte do pacote-base e que não são opções que possamos dispensar para assim baixar o preço da viatura? É assim a culpa. Já vem instalada de raiz. Como se viéssemos ao mundo pré-formatados para nos sentirmos responsáveis por tudo e mais um par de botas em que achamos que podemos ter alguma influência.

A questão não é genética, é cultural. Não é biologia, é antropologia. Mas a coisa é-nos incutida deste tão tenra idade e estamos tão habituados a vê-la e a senti-la a toda a hora que acabamos por incorporá-la desde cedo. Somos culpados pelo que fazemos e pelo que não fazemos. Pelo que dissemos e pelo que devíamos ter dito. Por termos estado lá naquele dia e por termos faltado no outro. Pelo que somos e pelo que não somos.

E, claro, há fatores que fazem elevar o nível dos remorsos. Mais pontos na classificação. Uma mulher, mãe, com uma vida profissional preenchida que a faz ter menos tempo com os filhos do que gostaria, e que ainda por cima dá o primeiro passo para um divórcio porque deixou de gostar da outra pessoa, é bem capaz de atingir o jackpot da culpa e da penitência.

Não que os homens sintam menos, mas, convenhamos, o peso faz-se sentir mais sobre elas. Eu, que me sinto um eterno culpado por grande parte dos males da humanidade e que ando sempre a correr para não falhar em nenhuma frente e não sentir tantos remorsos (a terapia ajuda, mais uns anos e menos uns milhares de euros e fico no ponto), tenho consciência que a carga social seria bem mais elevada se fosse mulher. Talvez isto mude – dentro de umas centenas de anos.

“A mulher sente culpa com fundamento e sem fundamento”, escreve Sónia Morais Santos, autora do projeto de sucesso Cocó na Fralda, em A Culpa Não é Sempre da Mãe. O livro não é recente, mas é um bom clássico a que regresso quando reflito sobre este tema. “Culpa por ter gritado, por ter chegado demasiado tarde a casa, culpa por aquela palmada, culpa por não ter lido a história para o filho adormecer, culpa porque perdeu as estribeiras quando ajudava os miúdos com os trabalhos de casa, culpa porque discutiu com o marido à frente das crianças, culpa por aquela perna partida do mais novo que aconteceu quando nem sequer estava presente (mas devia ter estado presente, claro, se estivesse presente a perna estava inteirinha, logo a culpa é só sua!)”.

Vem isto a propósito dessa lista de sugestões sobre o que se deve evitar numa separação e que chega hoje ao fim, depois de nove ideias apontadas para nove erros comuns, comentadas por nove profissionais de saúde habituados a ouvir homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens preocupados, angustiados, irritados, enervados e desorientados perante os divórcios que enfrentam ou que outros os fizeram enfrentar (no final deste texto encontram links para as outras sugestões). E atrás da porta número dez está – acertaram! – a culpa.

Quer isto dizer que as pessoas que se divorciam (ou pretendem fazê-lo) não podem ou não devem sentir culpa?

“Não”, responde a psicóloga Mariana Cordeiro Ferreira, a quem coloquei a mesma questão para preparar esta crónica. “Quer apenas dizer que é normal carregá-la, enfrentá-la e viver com ela durante uns tempos. Só que não pode durar sempre, porque vai acarretar muito sofrimento. Para a pessoa e para os filhos que até se tentam proteger. É como se a culpa viesse disfarçada de luto: não dá para sacudir de um momento para o outro mas é preciso dar os passos necessários para continuar a viver sem que aquilo nos prenda.”

A analogia é perfeita. Uma separação representa o fim de um projeto de vida, independentemente do prazo de validade que lhe estimássemos, e é preciso dar tempo para a dor fazer o seu caminho e para que as várias fases deste processo ocorram naturalmente. Na morte de uma pessoa é preciso tratar de um mundo de questões logísticas que mascaram o sofrimento e obrigam a reagir. Num divórcio é preciso tratar dos bens, avisar os professores e o treinador do judo, garantir que há uma casa onde viver, mudar moradas, alterar documentos, procurar psicólogo para a criança. E depois vem o vazio... o silêncio... a ausência. E, por vezes, o luto patológico. Ou de longa duração. Aquele que é tão incapacitante que nos paralisa e não nos deixa continuar a viver. Aquele que não nos permite sequer admitir a hipótese de voltar a sentir bem-estar porque – lá está – a culpa pesa mais e abafa qualquer sensação de prazer.

E nas semanas em que os filhos não estão em casa matam-se a trabalhar para compensar o que não conseguem fazer nas outras, matam-se a cozinhar para ter refeições para os dias em que eles regressam ao ninho do lado de cá, matam-se em tarefas para encher um espaço que não conseguem aproveitar como seu.

“É frequente ter pacientes no consultório que dizem que não conseguem estar bem enquanto não tiverem a certeza que os filhos estão bem também”, diz a psicóloga, que está há quase vinte anos a ouvir, em diferentes contextos, homens e mulheres a lidar com os remorsos.

“Aquela dúvida representa um muro enorme que a culpa não permite ultrapassar. Nesses casos, o que tentamos fazer é precisamente trabalhar na dúvida. Na razão do desconforto. Reposicionar a mãe em relação ao pai ou vice versa. Ajudar a apaziguar-se com as opções do outro, para que sinta que os filhos estão em segurança. Aquela pessoa pode ter sido o pior marido ou a pior mulher do mundo, mas tem direito a tentar ser um bom pai e uma boa mãe. E isso implica aprender a ser pai e mãe de outra forma. Sem deixar de amar os filhos por isso."

Claro que isto custa. Demora. Leva tempo. Faz-se aos poucos. Se calhar num dia em que os filhos estão com o pai ou com a mãe até é possível garantir duas horas em que não se pensa neles. E no dia seguinte serão três. E noutro já conseguem estar uma tarde inteira sem ter o coração nas mãos e a usufruir de tempo de qualidade e auto-cuidado. No cinema, na praia, no ginásio, a ler um livro, com amigos ou a sós. Mas sem culpa. Sem remorsos por se estar a dar ao luxo de não pensar constantemente no que se passa do outro lado.

“É como ter um rádio analógico à nossa frente”, diz a psicóloga Mariana Cordeiro Ferreira. “Temos de aumentar o volume do auto-merecimento e reduzir o volume da culpa. Aos poucos. Porque àquela frase típica ‘Só quero que os meus filhos sejam felizes’ temos de conseguir acrescentar ‘E eu também’. Porque aquela pessoa já existia antes de ser mãe ou ser pai.”

E se isto custar muito ou demorar muito tempo, a sugestão é muito parecida às que dei nas nove crónicas anteriores: é procurar ajuda. Os psicólogos estão lá (também) para isso.

O que não fazer numa separação.

Esta foi a sugestão número 10 (a última).

Leia aqui a sugestão numero 1: a namorada nova

Leia aqui a sugestão número 2: os filhos no devido lugar

Leia aqui a sugestão número 3: na minha casa (nova) mando eu

Leia aqui a sugestão número 4: sexo com o ex-marido

Leia aqui a sugestão número 5: as discussões sobre dinheiro

Leia aqui a sugestão número 6: a semana na mãe e a semana no pai

Leia aqui a sugestão número 7: o dia em que dizem aos filhos

Leia aqui a sugestão número 8: o casa-descasa depois do divórcio

Leia aqui a sugestão número 9: a separação eternamente adiada