Disputar as migalhas ou partilhar o pão

É porque são jovens – e os jovens não têm poder de compra, logo o retorno das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) vai ser nulo. É porque são pobres “pé-de-chinelo”, recebem uns vouchers, vão à Pizza Hut, e não vão comer aos restaurantes mais cotados pela Time Out. É porque não são bem turistas – “não é como a WebSummit que traz turistas rentáveis” (Daniel Oliveira). É porque vão estragar a relva do Parque Eduardo VII (Clara Ferreira Alves). É porque receberam um passe: “E eu tenho de pagar o meu.”

Assiste-se por estes dias a uma reacção “em turba” à organização das Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa, seis dias em Agosto, com a visita do Papa Francisco, àquela que é a maior celebração da juventude católica e que, desde o final dos anos 80, junta milhões jovens de todo o mundo.

Há muitas críticas legítimas à organização das JMJ em Portugal. Mas temos assistido, à boleia dessas críticas, a um movimento anti-clerical contra os peregrinos, pessoas que se deslocaram milhares de quilómetros pela sua fé, que se tornaram de repente alvo de uma chacota generalizada por parte de algumas elites muito esclarecidas.

Parece que o conceito de peregrinação só faz sentido quando fazemos uma espectacular viagem pelos Caminhos de Santiago e publicamos fotos no Instagram. Ou então, num destino mais exótico, como quando vamos ao México ou à Guatemala, apanhados pela Semana Santa, certamente embevecidos a fotografar a Virgem. Mas como as JMJ são miúdos a comer pizza e a cantar rock católico no autocarro para Odivelas já é para trashar. Sabemos quem também se comporta assim, destilando ódio e ataques verbais a pessoas ou grupos de pessoas devido à sua crença, fé ou religião.

Este desprezo pelos peregrinos parece partir de um esgotamento dos portugueses e a que as críticas à JMJ vêm apenas dar expressão. Fartos de ser explorados, com salários cada vez mais estreitos, assistindo à enorme deterioração dos serviços públicos, na impossibilidade de conseguir comer, pagar contas e uma casa em simultâneo, caímos facilmente na política de ressentimento, da gestão da escassez que o Governo nos obriga a fazer, enquanto reparte entre si, e (com a sua conivência) com os senhores das grandes empresas, o bolo todo.

É justo o escrutínio sobre onde dinheiro público é gasto. Este é, afinal, o modelo de país/cidade defendido pelos sucessivos Governos e pelo Turismo de Portugal que, há décadas, em vez de infraestrutura e bem-estar, pensa apenas na galinha de ovos de ouro para alimentar o Paddy Cosgrave ou, por estes dias, a Igreja. Muitos dos contratos da JMJ foram por ajuste directo? Isso também diz muito da capacidade do Estado, que foi sendo paulatinamente desmantelado nas últimas décadas, de responder hoje perante a necessidade de organização destes “grandes eventos”. Até o Plano de Mobilidade, que o Governo deveria ter todas as condições de desenvolver, foi feito por uma consultora de engenharia e transportes.

E parece que nos estão a empurrar, como sempre, para disputar as migalhas, quando não é bem a partilha do pão que está em causa. Porque nunca é a partilha do pão que eles pretendem: é guardá-lo para si, como o fazem sempre, e, com isso, alimentar o estômago vazio do ressentimento, de nos virarmos uns contra os outros, colocando na balança os nossos direitos, numa hierarquia de necessidades.

Parece, contudo, haver uma súbita preocupação com a escola pública, a habitação, o SNS por parte daqueles que durante o ano não mexem uma palha para os defender. E parece que nos estão a empurrar, como sempre, para disputar as migalhas, quando não é bem a partilha do pão que está em causa. Porque nunca é a partilha do pão que eles pretendem: é guardá-lo para si, como o fazem sempre, e, com isso, alimentar o estômago vazio do ressentimento, de nos virarmos uns contra os outros, colocando na balança os nossos direitos, numa hierarquia de necessidades.

Faz, de facto, sentido perguntar se o Estado gastar 80 milhões na JMJ é demais. Mas não em termos de “custo-benefício”. Curiosamente, dois partidos políticos fizeram-no: o Livre, com o seu “simulador alternativo”, que diz que com os 35 milhões que a Câmara de Lisboa investiu nas JMJ se poderiam fazer “100 casas de renda acessível, reabilitação de 207 casas em bairros sociais, 50km de ciclovias”, entre outras; e Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, que escreveu no Twitter: “Um benefício da JMJ: colocar tanta gente (especialmente à esquerda) a falar pela primeira vez de custo de oportunidade da despesa pública e a fazer análises custo-benefício do investimento em grandes eventos.”

Ora a “oportunidade da despesa pública” que estas concepções neo-liberais de Estado nos colocam é a desse custo-benefício que, no fundo, pode ser usado para tudo. Para quê ciclovias, então, se podemos gastar 35 milhões em autocarros da Carris? Para quê habitação social se podemos gastar em gestão de resíduos? Para quê investir em comboios se podemos gastar em painéis solares? E por aí em diante: é válido para qualquer investimento público, colocando-nos a nós, neste modo liberal de estar no mundo, perante a “liberdade de escolher” o que é “realmente importante” e, nesse processo de hierarquizar as poucas migalhas que nos deixam, leiloar até os nossos direitos. Como disse a jornalista Constança Cunha e Sá, no Twitter, sobre o “simulador” do Livre: “Amanhã, aplicam-no à TAP ou a qualquer outro investimento público. E piscam o olho aos liberais.”

O ressentimento também se nota nos silêncios. Não se viu tanto ruído na sede da Jerónimo Martins quando apresentou esta semana os lucros do semestre (+ 36%) como contra peregrinos munidos de passe Navegante de 7 dias. Os lucros da EDP cresceram 43%, para 437 milhões de euros: dava para cinco JMJ. O Santander registou crescimento de 38%. “A margem de juros ‘é o principal motor’” (Expresso). Lucros do BCP disparam 580% – quinhentos e oitenta por cento, por extenso, a ver se é mais palpável. A banca fez lucros no primeiro semestre no valor de dois mil milhões de euros. Dava para quantas Jornadas? E negociar o tempo de serviço dos professores? Ou responder às reivindicações dos médicos que ainda esta semana estiveram em greve? E aumentar o salário mínimo? É fazer as contas, como diria o Guterres.

Até parece que a gente agora só se mobiliza para bater em putos de mochila amarela. Contar os trocos. Disputar as migalhas. Rapar o tacho.

Quem pagou estes números? Nós pagámos: quando fomos comprar comida ao supermercado, o governo decidiu baixar(-nos) o IVA (que vinha para o Estado) e a grande distribuição ficou com as margens; quando veio a conta da luz e do gás com aumentos de 40 e 50%; com o aumento dos juros da habitação - e há casos em que 75% da prestação é só juros para a banca.

Até parece que a gente agora só se mobiliza para bater em putos de mochila amarela. Contar os trocos. Disputar as migalhas. Rapar o tacho. Ressentimento entre uma população empobrecida como a nossa - que já nem se sente capaz de partilhar o pão. A tempestade perfeita para quem realmente sai a ganhar com a nossa indignação moral sobre 80 milhões “para a Igreja Católica”.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)