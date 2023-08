Disfarçados de mulheres, idosos e até pintores. Os roubos mais famosos dos últimos anos

Share this with email

Tal como aconteceu na joalharia Piaget na terça-feira, em Paris, várias lojas de luxo foram alvo de grandes assaltos ao longo do tempo, que levaram a prejuízos estimados em mais de 10 milhões de euros. Eis os roubos mais famosos dos últimos 15 anos.

Em França, o recorde para um assalto a uma joalharia decorreu a 4 de dezembro de 2008, quando homens armados, alguns disfarçados de mulheres, roubaram a joalharia Harry Winston, na avenida Montaigne, em Paris.

Em menos de vinte minutos, os criminosos apropriaram-se de 104 relógios e 297 peças de joalharia avaliadas em 71 milhões de euros (os valores dos danos registados variam cerca de 30% consoante as fontes).

No ano anterior, a 6 de outubro, pouco antes das 10h, quatro indivíduos armados e encapuzados, vestidos com macacões de pintor, já tinham assaltado o mesmo estabelecimento, levando 120 relógios e 360 peças de joalharia num valor estimado em mais de 32 milhões de euros..

As investigações aos dois assaltos foram feitas em conjunto, tendo o processo evidenciado a participação de alguns dos arguidos em ambos os casos. Oito homens foram condenados em 2015 a penas de entre nove meses a 15 anos de prisão. Das quase 900 joias roubadas, 279 foram recuperadas durante a investigação.

A 7 de maio de 2015, um assaltante disfarçado de idoso e armado com uma metralhadora entrou, cerca das 11h, na joalharia de luxo Cartier na Croisette de Cannes. O homem contou com dois cúmplices, e um terceiro que vigiava enquanto os outros assaltavam a loja. A poucos dias do Festival de Cannes, levaram para casa bens de valor avaliado em 17,5 milhões de euros.

Já a 18 de janeiro de 2017, um homem roubou, com o rosto apenas escondido por óculos escuros, 15 milhões de euros em joias da joelharia Harry Winston em Cannes antes de se pôr em fuga a pé.

Alguns anos antes, em 13 de julho de 2009, três homens já haviam roubado bens no valor de 15 milhões de euros no assalto a uma joalharia Cartier em Cannes.

No dia 7 de setembro de 2021, um grupo de assaltantes, um dos quais detido no dia do incidente pela polícia, roubou a joalharia Bulgari na emblemática Place Vendôme, em Paris, num valor estimado de 10 milhões de euros.

A 29 de abril de 2023, a mesma joalharia Bulgari foi alvo de um assalto à mão armada por parte de um grupo de criminosos em motos, com prejuízos estimados em vários milhões de euros.