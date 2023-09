Diekirch. Moradores feridos quando tentavam deter assaltante

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Continuam os assaltos e tentativas de roubo a residências pelo país. Desta vez, o assaltante foi surpreendido, mas conseguiu fugir deixando feridos os moradores.

O caso aconteceu num prédio na Rua do Pont, em Diekirch, na sexta-feira. Um morador surpreendeu um desconhecido com uma mochila nas escadas do prédio. Percebeu logo que se tratava de um assaltante. Só com este, trazia consigo gás lacrimogénio para imobilizar as vítimas, caso fosse necessário.

Quando o morador tentou deter este assaltante ele usou o gás contra o residente do prédio, relata a polícia grã-ducal. Outros moradores acorreram às escadas e tentaram também imobilizar o indivíduo. Na altercação, os habitantes ficaram feridos e o suspeito conseguiu fugir.

Ler mais:

Alerta da polícia. Vários carros assaltados nas últimas horas

Sábado, a polícia apesar das buscas efetuadas, ainda não tinha conseguido encontrar o suspeito, que segundo a descrição policial terá cerca de 25 anos, 1,70 m de altura e é magro. Quando foi surpreendido no prédio vestia um blusão cinzento, uma calças pretas e trazia consigo uma mochila preta.

Nos últimos 15 dias a polícia tem relatado inúmeros assaltos a residências, por vezes, oito roubos num só dia.