Detidos ocupantes do automóvel que atropelou peões e matou uma pessoa em França

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Foram detidos os ocupantes do veículo que atropelou várias pessoas perto de uma discoteca na região dos Vosges, este domingo de manhã, matando uma pessoa e ferindo várias outras.

O acidente ocorreu "pouco antes das 6h" em Charmes, uma localidade situada cerca de trinta quilómetros a norte de Epinal, segundo o Centro de Operações de Socorro e Incêndio (Codis) do departamento de Vosges.

Segundo a mesma fonte, havia seis vítimas: "um morto, um +UA+ (emergência absoluta), quatro +UR+ (emergência relativa)".

Ler mais:

Carro atropela vários peões perto de discoteca em França. Uma pessoa morreu

Carole Dabrigeon, sub-prefeita de Saint-Dié-des-Vosges, que está de serviço na prefeitura de Vosges este fim de semana, disse à AFP que uma das pessoas em situação de emergência relativa pode não ter sofrido ferimentos físicos, mas estar em estado de "choque" psicológico.

Um "recenseamento exato" dos feridos "está em curso, em ligação com os depoimentos das testemunhas", declarou à AFP Frédéric Nahon, procurador de Epinal, acrescentando que há "mais de vinte testemunhas a ouvir".

Depois de se terem posto em fuga, os ocupantes do veículo "foram detidos durante a manhã", segundo o magistrado.

Terão sido "três" e foram detidos, segundo Dabrigeon. "Estamos também a verificar o seu estado de saúde", acrescentou.

De acordo com o diário Vosges Matin, o carro, um SUV, foi abandonado perto de um supermercado.

"Entre 20 e 30 pessoas estão em estado de choque", explicou Dabrigeon. De acordo com a France Bleu Sud-Lorraine, 26 pessoas estavam no local no momento da tragédia.

Uma unidade médica e psicológica foi aberta em Charmes, de acordo com os bombeiros.

De acordo com as primeiras informações fornecidas pelo Codis, o automóvel atingiu "dois grupos de pessoas que saíam de um clube noturno" e que caminhavam ao longo de uma estrada.

As vítimas eram jovens: de acordo com os bombeiros, tinham "entre 25 e 30 anos", ou "entre 18 e 25 anos", segundo Dabrigeon.

Foram "ceifadas a 200 metros de distância", disse o Codis, que acrescentou que havia vítimas nos dois grupos.