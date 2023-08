Detidos no Luxemburgo após assalto a duas lojas na Bélgica

Share this with email

A polícia grã-ducal deteve, no sábado à tarde, dois suspeitos de assaltar dois estabelecimentos comerciais na Bélgica, que se puseram em fuga, mas foram rapidamente localizados na autoestrada A6, perto de Bertrange.

De acordo com o boletim das autoridades luxemburguesas, o centro de coordenação RIFO foi alertado para um assalto à mão armada numa padaria perto da fronteira belga por volta das 14h15.

Segundo o jornal Sudinfo, a dupla tinha assaltado, pouco antes, uma loja de vestuário em Saint-Georges-sur-Meuse, na província de Liège.

A mesma fonte refere que os indivíduos estavam encapuzados no momento de ambas as ocorrências e que, no primeiro caso, terão disparado tiros para o ar enquanto realizavam o assalto.

Após a imobilização dos suspeitos na A6, a polícia grã-ducal apreendeu um revólver carregado e dinheiro, assim como o veículo onde estes objetos foram encontrados.

Os dois indivíduos foram presentes a um juiz de instrução e as autoridades belgas emitiram um mandado de detenção europeu.