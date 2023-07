Detetada novamente contaminação por salmonelas na fábrica da Ferrero em Arlon

Share this with email

A fábrica da Ferrero em Arlon, na Bélgica, já afetada no ano passado pela contaminação por salmonela nos chocolates Kinder, teve de suspender parcialmente a produção depois de a mesma bactéria ter sido descoberta no final de junho nas "paredes e rodapés" da fábrica, informou a empresa na quinta-feira.

Contactada pela AFP, Laurence Evrard, porta-voz do gigante alimentar italiano no Benelux, explicou que, na sequência da descoberta, a limpeza das linhas de produção estava prevista "para as próximas duas semanas".

A isto juntou-se uma operação de "manutenção técnica", razão pela qual "toda a produção" foi interrompida de momento, sublinhou um outro porta-voz da empresa.

"Mas a fábrica não está encerrada" e os salários dos trabalhadores estão "cobertos a 100%", disse Laurence Evrard.

Num comunicado de imprensa publicado a 6 de julho, a Ferrero anunciou que "uma parte das linhas de produção" tinha sido temporariamente encerrada desde a semana anterior, na sequência da descoberta de salmonelas durante "controlos reforçados" efetuados pelas suas equipas.

O grupo apresentou esta suspensão da produção como uma "medida de precaução", especificando que "nenhum produto final testou positivo [à bactéria]".