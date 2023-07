De Hollywood a Lisboa, geografias da exploração (e da solidariedade)

Share this with email

A greve dos argumentistas e actores contra as produtoras em Hollywood é uma greve justa. Quando falamos de Hollywood, a nossa primeira imagem costuma ser a de um grupo de actores lista-A que fazem milhões a cada contrato com produtoras multimilionárias geridas por CEOs e investidores. Mas Hollywood é sustentada pelo trabalho de argumentistas, técnicos de som, fotógrafos, montadores, assistentes, operacionais, um rol de gente paga a conta gotas, precária, a contar os tostões para chegar ao fim do mês. Aliás: os primeiros e os segundos não existiriam sem o trabalho destes últimos.

O glamour não põe comida na mesa. E sobre a mesa, praticamente de mãos vazias, estão os sindicatos dos escritores (com cerca de 11 mil membros) e dos actores (160 mil) diante de decisões dos estúdios (incluindo plataformas de streaming como a Netflix e Amazon) que põem em risco a existência da própria indústria: ausência de direitos de compensação por cada vez que um filme ou série é transmitido numa plataforma, e protestos contra a potencial utilização de Inteligência Artificial para gerar futuras imagens, voz ou texto. As disputas poderão durar até ao Outono: os sindicatos dizem que os patrões querem vencê-los pelo cansaço.

“Vencê-los pelo cansaço”: parece ser a máxima dos patrões, sobretudo quando todas (sublinhe-se: todas) as negociações falharam e os trabalhadores tiveram de recorrer à greve, com riscos elevadíssimos para si, para as suas famílias e para o seu trabalho. É assim, de Hollywood a Lisboa, nas geografias da exploração.

É tentador demonizar Hollywood: um antro de “grandes” privilegiados que agora decide correr o risco de demonstrar a sua solidariedade para com “pequenos” argumentistas, não por qualquer consciência de classe, nem por qualquer espécie de desejo de distribuição dos dividendos, ou de ruptura da máquina onde assentam os seus privilégios, mas porque, do topo da hierarquia da exploração, percebeu finalmente de que eles serão os próximos alvos. Menos solidariedade e mais sobrevivência.

O jornalista Hamilton Nolan, especialista em Trabalho, essa categoria que renasceu nos media anglo-saxónicos, e que pela Europa foi substituída por Economia (até porque, sabemos, economia não tem nada a ver com trabalho), disse no Guardian que “a direita odeia Hollywood por serem liberais em limusines decadentes que minam os valores tradicionais, e a esquerda odeia Hollywood por serem liberais em limusines decadentes que espalham os perniciosos mitos capitalistas da América por todo o mundo”.

Mas os “perniciosos mitos capitalistas da América” são, na verdade, os “valores tradicionais” (com ou sem limusine), e são os mesmos em toda a parte: onde a consciência dos nossos direitos é tantas vezes substituída por uma “geografia da solidariedade” que sucumbe, incomensuravelmente, a um discurso de excepcionalidade das lutas, de um David vs Golias, de um solitário e heróico grupo de trabalhadores que, como ovelhas negras, decidiram reivindicar direitos. Como se a luta fosse uma narrativa escrita por Hollywood.

E porque o glamour tem muitas formas é por isso mais fácil circular nas nossas bolhas (mediáticas, artísticas, académicas) o vídeo da actriz Fran Drescher, famosa pela sitcom dos anos 90 “The Nanny”, citando a tomada da Bastilha como momento análogo ao que hoje se vive em Hollywood, e ignorar, dia após dia, perseguições a sindicalizados ou violações do direito à greve, aqui mesmo ao nosso lado, no supermercado, nos correios, no shopping. Para esses é Bastilha todos os dias, os petardos é que não chegam aos media e às redes sociais.

Há dias, a cantora Carolina Deslandes, entre músicas num concerto, fez uma breve intervenção que viralizou nas redes: solidarizou-se com os despejados, vítimas da especulação que varre as nossas cidades, num apelo à luta pelo direito à habitação. Mas tão ou mais importante do que o que disse, foi a forma como começou o seu discurso: “O meu manager vai-me matar.” Não sabendo ao certo as consequências de tal tomada de posição, e muito menos querendo menorizar o seu gesto, há algo que com certeza poderemos afirmar: esse risco (do manager a “matar”), a existir, será ainda assim menor do que aquele por que passa quem é despejado, quem vive a contar o salário, de carteira vazia para pagar as contas.

A excepcionalidade deste gesto de Deslandes torna até injusto chamá-lo para aqui. Mas ao olhar para a urgência com que são recebidos os ecos das lutas de actores nos EUA e a quase absoluta ausência de gestos para com, por exemplo, os trabalhadores dos bares dos comboios que estiveram semanas acampados em Lisboa e no Porto, em pleno inverno, dá vontade de dizer: precisamos de mais risco de todos os que têm algo a perder. Precisamos de querer saber não apenas o nome de um sindicato nos EUA mas o nome do sindicato do nosso sector (e participar nele), precisamos de menos preconceito (de classe, sim), de acarinhar quem luta aqui. Para quem quer transformar o mundo, vale de pouco saber de cor os meandros dos debates no estrangeiro se não sabe onde mora a exploração na sua rua, se sabe (ou não quer saber) os nomes de quem lhe faz frente.

A luta dos trabalhadores em Hollywood ou no Starbucks do Tennessee é tão importante como a do Auchan na Amadora ou do Lidl na Marateca. Reconhecer essa geografia da exploração é essencial para termos noção de como o capital se move e se acumula. Mas pecamos demasiadas vezes por ceder à narrativa hollywoodesca da dramatização excessiva, do discurso inflamado, do herói sozinho contra todo o sistema capitalista (e vence!), que perdemos a noção de que estamos completamente dominados pela ideologia do mérito, do eu-indivíduo, da sobrevivência fragmentada, numa geografia onde deixou de existir solidariedade e reconhecimento pela luta dos que estão mesmo ao nosso lado.

Se é Hollywood que tem escrito esta narrativa que invisibiliza as geografias da solidariedade das lutas laborais, então que esta sua greve, em que expõe tão bem a geografia da exploração, sirva para re-escrever essa história, e inscrever nela quem a indústria cinematográfica tão conscientemente se tem gabado de apagar.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)