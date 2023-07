Da velocidade à taxa de álcool. O que precisa de saber se vai de carro a Portugal

Share this with email

A época mais aguardada pelos emigrantes portugueses chegou - o regresso a casa para as férias de verão. Todos os anos, milhares fazem-se à estrada para regressar às origens, numa longa viagem de mais de dois mil quilómetros, que exige um esforço redobrado de cuidados e atenção, já que demora mais de um dia e atravessa vários países.

Para o trajeto acontecer sem sobressaltos, é necessário ter em atenção não só o estado do veículo, como os Códigos de Estrada dos países atravessados, já que ninguém quer adiar a tão desejada chegada a Portugal.

Por isso mesmo, o Contacto reuniu as informações úteis a ter em conta em cada país, uma vez que as regras podem mudar assim que atravessa as fronteiras.

O que é preciso saber para conduzir no Luxemburgo, França, Espanha e Portugal.

Limite de velocidade

A pressa é inimiga de uma viagem bem sucedida. As saudades podem ser muitas, mas é necessário respeitar os limites de velocidade de cada país para evitar coimas desnecessárias.

Espanha e Portugal partilham as velocidades autorizadas: 50km/h nas estradas urbanas, 90km/h nas estradas não urbanas e 120km/h nas autoestradas.

O Luxemburgo mantém os 50km/h nas estradas urbanas, 90km/h nas estradas não urbanas e muda para 130km/h nas autoestradas.

Já em França, são os mesmos os 50km/h nas estradas urbanas, sendo que pode variar entre 80 ou 90km/h nas estradas não urbanas e 130km/h nas autoestradas (100km/h se estiver a chover).

A título de exemplo, dentro das localidades em Portugal, se for apanhado a conduzir 60km/h acima do permitido (50km/h), pode ter de pagar entre 500 e 2.500 euros, por tratar-se de uma contraordenação muito grave.

Taxa de álcool no sangue

É necessário fazer paragens para as refeições e, em algumas situações, isso pode implicar um copo a mais para acompanhar o prato. Mas não devem ser cometidos excessos.

As taxas não diferem muito nos três países. No Luxemburgo, França e Portugal, o limite é 0,5g/l para condutores experientes e 0,2g/l para condutores com carta há menos de três anos.

Em Espanha, mantêm-se os 0,5g/l para condutores experientes e desce para 0,3g/l para encartados há menos de dois anos.

Regras básicas para viagens longas

Na campanha "Sécur'été, Verão em Portugal", a Cap Magellan lembra alguns pontos importantes a ter em conta, para além do Código de Estrada de cada país, quando se viaja para Portugal.

- Primeiro que tudo deve fazer a manutenção do veículo antes da partida.



- Antes de se fazer à estrada, deve igualmente planear não só o percurso da viagem, como os locais de paragem.



- Descanse antes de começar a viagem e não a faça depois do trabalho.



- É importante parar para descansar durante a viagem, sobretudo se não pernoitar em nenhum local até chegar a Portugal. Faça pausas a cada duas horas durante a viagem.



- Aproveite as horas de maior calor para fazer as pausas, em sítios frescos.

- Lembre-se que deve usar sempre cinto de segurança, e não deve usar o telemóvel enquanto conduz.

- Em caso de acidente, remova o veículo da estrada o mais possível, sinalize o local e proteja-se, a si e aos outros ocupantes, saindo da viatura pelo lado da berma e colocando-se atrás das guardas de segurança no caso das autoestradas e vias rápidas. Chame o 112, o número de emergência válido em toda a União Europeia.