Da Austrália para a Schueberfouer para vender descascadores de legumes

Há 17 anos que Jérôme Mignot tem uma banca na maior feira do país. O comerciante de origem francesa vende cerca de 40 descascadores por dia.

"Ech probéiere mol de Kabes, hin an hier", diz Jérôme Mignot em luxemburguês. Em português, significa algo como "vou experimentar o repolho de vez em quando". O homem de 46 anos nasceu em França, vive na Austrália e vende descascadores de legumes na Schueberfouer. O seu conhecimento do luxemburguês é facilmente explicado: "A minha irmã vive no Luxemburgo e eu visito-a regularmente", afirmou, enquanto ralava uma couve sem grande dificuldade.

Jérôme é hóspede da Fouer há 17 anos. "No início, vendia uma cola especial. Ao fim de dois anos, passei a vender descascadores de legumes". O francês continua a ser um comerciante da velha escola. Enquanto falava ao "Luxemburger Wort" numa tarde calma, vira-se três vezes para os clientes que estão curiosos em frente à sua banca na feira.

Depois, começa a sua demonstração ensaiada. Dura cerca de três ou quatro minutos e o francês fala muito depressa, não dando tempo para pensar a quem o está a observar. Mas é importante que os clientes prestem atenção, já que Jérôme quer que estes experimentem o cortador. E o auto-teste mostra que o descascador funciona mesmo bem. "Não pressione demasiado", aconselha o vendedor.

1 / 3 A demonstração está bem ensaiada. © Créditos: Anouk Antony

2 / 3 Jérôme Mignot vende estes produtos há 15 anos. © Créditos: Anouk Antony

3 / 3 Com um discurso de vendas, o francês tenta convencer os clientes. © Créditos: Anouk Antony







Depois da apresentação, a conversa continua ao mesmo ritmo. "Que cor é que querem?" Os clientes ficam convencidos, apesar de alguns minutos antes uma mulher ter perguntado: "E se a lâmina estiver cega?" Jérôme tem uma resposta para isso também: "Compre dois descascadores e ganhe brindes, há também uma lâmina de reserva".

Vídeos populares no TikTok

Jérôme Mignot fez os seus estudos na zona de Paris. "Depois disso, viajei muito, incluindo as Caraíbas". Durante seis anos, trabalhou como comerciante na região fronteiriça. Depois, em 2012, após um divórcio, mudou-se para a Austrália. "Adoro a vida lá. É tudo muito mais descontraído, não somos julgados por tudo".

Na banca, uma mulher mais velha pára. "Tenho o meu descascador há muitos anos", diz ela. "Agora quero comprar um para o meu marido". Jérôme não precisa de fazer o seu discurso de vendas. Este descascador vendeu-se sozinho. Ele também conta com uma clientela regular. "Há 15 anos, na Fouer, vendia descascadores aos pais que apareciam no stand com os filhos. Na altura, os miúdos ficavam aborrecidos, mas agora voltam para comprar um descascador".

É preciso ser um pouco louco para este trabalho. Jérôme Mignot Vendedor de descascadores de legumes

Jérôme é cauteloso quanto aos números exatos das vendas, mas depois estima "cerca de 30 a 40 por dia". Com uma duração de 20 dias e um preço de venda de 20 euros, o volume de negócios é rapidamente calculado. "Posso viver bem com isso."

O francês dá espetáculo, o que também pode ser visto no seu canal de TikTok, que tem 178 mil seguidores. O mau-humor não faz parte do trabalho. Jérôme revela o seu truque: "Toda a gente tem um dia mau. Mas depois ponho os meus sentimentos no fundo da minha mente. Se um dia já não me estou a rir na banca, paro. É preciso ser-se um pouco louco para este trabalho".

Mais uma vez, um potencial cliente pára em frente à banca. Desta vez, Jérôme não tem sorte com o seu discurso.

Para as demonstrações que vai fazendo, o vendedor precisa de 50 quilos de couve, batatas, ananás, cebolas e abóbora num dia bom, 10 a 15 quilos num dia calmo. "Depois de muita discussão, este ano arranjei um contentor de compostagem. Infelizmente, no Luxemburgo não há possibilidade de dar a fruta e os legumes aos animais. Por isso, acabam por ir para o composto".

Depois da Schueberfouer, Jérôme Mignot regressa à Austrália, com uma paragem num mercado na Nova Caledónia. Também aí, voltará a descascar couves, embora menos do que na maior feira popular do Luxemburgo.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)