Contas do banco online do Post alvo de roubo

Alguns clientes do eboo foram enganados com e-mails de phishing e revelaram os seus dados de acesso.

As contas de alguns utilizadores do eboo, o serviço bancário online do Post (correios luxemburgueses) foram alvo de roubo. A notícia foi avançada pela RTL e confirmada pela própria empresa na resposta ao pedido de esclarecimento do Wort.

Foram transferidas, sem o consentimento e conhecimento dos proprietários das contas atingidas, quantias com vários dígitos.

Aparentemente, o roubo foi possível devido a e-mails de phishing. Ou seja, as vítimas foram atraídas através de e-mails falsos - em que o suposto remetente era o Post ou o LuxTrust - e seguiram um link para páginas online falsas onde inseriram os seus dados de acesso.

"Nenhum erro no sistema de segurança do eboo"

Os titulares das contas dos correios luxemburgueses estão associados a uma aplicação chamada Payconiq e o Post Luxembourg lembra que não envia e-mails aos clientes com links para inserirem os seus dados em sites.

Qualquer pessoa que clicar num link fraudulento deve ligar imediatamente para a central de atendimento do Post Finance, usando o número 8002 8004.

Se uma operação fraudulenta for detetada, o Post bloqueia imediatamente a conta eboo com ligação ao Payconiq.

Os correios especificam que "não há nenhum erro no sistema de segurança do eboo, o serviço bancário online do Post Luxembourg".

Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e traduzido para o Contacto por Ana Tomás