Cônjuges de fora da UE vão ter acesso facilitado ao mercado de trabalho

A partir de agora, os cônjuges de imigrantes de países exteriores à União Europeia (UE), que já tenham autorização para viver e trabalhar no Luxemburgo, vão poder aceder ao mercado de trabalho de forma mais fácil, assim que chegarem ao país.

A alteração foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados na quarta-feira e vem acabar com a necessidade de os parceiros destes imigrantes pedirem uma autorização de trabalho antes de começar um emprego ou de criar uma empresa, originando meses de espera.

Além de agilizar o processo de integração no mercado laboral, a nova lei deverá criar oportunidades para trabalhadores qualificados que já vivem no Grão-Ducado, mas que têm tido dificuldades para exercer as suas profissões, que na maioria dos casos são mulheres.

De acordo com a Permits Foundation, um grupo de lobbying sediado em Paris que incentiva leis que permitam os cônjuges acompanhantes arranjar emprego, o Luxemburgo é um dos últimos países da Europa a oferecer opções de emprego sem restrições para os cônjuges ou parceiros de pessoas anteriormente autorizadas a trabalhar no país.