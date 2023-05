Conhece esta mulher? Interpol lança campanha para identificar vítimas

Crime

Corpos foram encontrados nos Países Baixos, Bélgica e Alemanha. Polícia admite que as mulheres assassinadas possam ser de outros países.

A Interpol lançou esta quarta-feira a operação "Identify Me" ("Identifique-me") para tentar descobrir a identidade de 22 mulheres que terão sido assassinadas na Bélgica, Alemanha e Países Baixos, há vários anos, mas cujos nomes e origens são desconhecidos até hoje.

A maioria são casos arquivados de mulheres que morreram há 10, 20, 30 ou mesmo 40 anos, explica a polícia europeia, que pretende com esta campanha pública reunir elementos e informações que possam ajudar a identificar essas vítimas. E embora as mulheres tenham sido encontradas naqueles três países, as autoridades não descartam que possam ser originárias de outros.

"Apesar das extensas investigações policiais, estas mulheres nunca foram identificadas e as provas sugerem que podem ter vindo de outros países. Não se sabe quem são, de onde são e por que estavam nesses países", refere a Interpol.

O organismo europeu já tinha lançado uma 'black notice' para cada uma das vítimas, ou seja, um tipo de notificação de alerta que não é público, destinando-se apenas às forças policiais. No entanto, nesta campanha são divulgados detalhes de cada caso, incluindo imagens de reconstrução facial e objetos ou marcas pessoais, na "esperança de que alguém os possa reconhecer" e assim ajudar na identificação das mulheres. No site da campanha, é possível ver esses elementos.

A Interpol apela a quem tenha tido "uma amiga, familiar ou colega que desapareceu subitamente" para entrar no site, ver se reconhece alguns desses elementos ou se tem alguma informação. Se for o caso, é pedido que seja contactada a a unidade policial encarregue do caso, através do formulário associado às imagens disponibilizadas. Junto destas são divulgadas também algumas características das vítimas que as autoridades já conseguiram apurar, como o ano em que terão nascido, a idade que teriam quando morreram ou a data e o local em que os corpos foram encontrados, assim como traços fisionómicos.