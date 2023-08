Conheça as datas do regresso às aulas (não são as mesmas para todos)

Dependendo do ano ou estabelecimento escolar, as datas de arranque do ano letivo são diferentes.

Apesar de ainda ser altura de férias, há quem já esteja a pensar no próximo ano letivo, que arranca daqui a cerca de um mês.

No Luxemburgo, o ano letivo de 2023/2024 começa oficialmente a uma sexta-feira, 15 de setembro, para os alunos do pré-escolar e da primária.

No dia 18, segunda-feira, é a vez dos alunos do 7.º ano iniciarem as aulas e, no dia seguinte, 19, todas as turmas do ensino secundário clássico e do ensino secundário geral.

As "escolas de verão" vão acontecer de 4 a 14 de setembro para os alunos dos ensinos fundamental e secundário e para os da formação profissional que necessitem de fazer disciplinas em atraso.

Exceção à regra

Há quem arranque o calendário escolar mais cedo. É o caso da Escola Internacional de Differdange e Esch-sur-Alzette, onde as turmas voltam à sala de aulas no dia 4 de setembro, segunda-feira. No Liceu Alemão-Luxemburguês de Schengen, a rentrée acontece uma semana depois, no dia 11 de setembro.