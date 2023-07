Conduzir sob o efeito de drogas vai levar a "retirada imediata da carta"

Share this with email

Quem for apanhado a conduzir sob o efeito de drogas ou de outras substâncias tóxicas poderá ficar com a carta de condução apreendida imediatamente.

Até agora isso só acontecia em casos de excesso de velocidade ou de condução sob o efeito do álcool. Mas com o projeto de Lei nº 7.985 aprovado na semana passada pelos deputados, no Parlamento, e que introduz várias mudanças para quem conduz na estrada, há novas sanções para os infratores e também novos procedimentos para os polícias que tiverem de fazer a despistagens de consumo de drogas e estupefacientes a condutores.

"Nos últimos anos, a condução sob o efeito de drogas ou de substâncias medicamentosas de natureza tóxica, soporífica ou psicotrópica tornou-se uma causa cada vez mais frequente de acidentes", refere o texto do projeto de lei que propõe a "retirada imediata da carta de condução a um condutor que conduza sob a influência" dessas substâncias.

Essa mudança vai implicar também alterações nos procedimentos atuais dos polícias, que se tornarão mais simples e menos morosos, permitindo ultrapassar alguns obstáculos como a ineficácia frequente dos testes de saliva.

Os agentes passam a poder pedir uma análise de urina ou de sangue diretamente sempre que existirem indícios sérios de que o condutor consumiu drogas, sem que seja necessário realizar previamente os testes convencionais e exames de suor ou de saliva, em quatro tipos de situação:

- Se a pessoa em causa admitir ter consumido drogas nas doze horas que precedem o teste.

- Se a pessoa em causa estiver a tomar drogas (naquele momento)

- Se a pessoa em causa estiver na posse de drogas ou de acessórios relacionados com drogas

- Se a pessoa em causa apresentar sinais evidentes de estar sob a influência de substâncias tóxicas, soporíferas ou psicotrópicas, que afetem as suas aptidões e capacidades de tal modo que seja perigoso ela circular na via pública.

Estes novos testes permitirão igualmente obter resultados mais precisos e acelerar os processos, em caso de contraordenação.