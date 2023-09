Como poupar neste regresso às aulas

O início do ano letivo está aí à porta. É por isso altura de começar a planear as compras de material escolar e de roupa para os mais pequenos. Sabia que erros deve evitar antes de ir às compras.

Setembro é sinónimo de voltar à escola e, para os encarregados de educação, isso significa muitas vezes um peso acrescido no orçamento familiar. Por esse motivo, o Contacto elaborou uma lista, com base na informação do site ComparaJá.pt, com alguns dos erros mais comuns que, quando evitados, podem resultar em poupança.

1. Antes de começar a comprar, defina quanto pode gastar

À entrada de uma superfície comercial já deve ter em mente o valor que pode gastar. Definir à partida quanto pode despender é uma técnica para não comprometer as finanças da família. Aproveite ainda o abono oferecido pelo Governo do Luxemburgo para comprar material escolar.

2. Reutilize material escolar do ano passado

Não é só porque o ano letivo acabou que o material merece ir para o lixo. Reúna, previamente, todo o material escolar usado e descubra qual ainda pode ser utilizado. Canetas, borrachas, lápis, sublinhadores, mochilas ou dossiês podem ser utilizados mais do que um ano.

3. Faça a lista do material escolar que tem mesmo de comprar

Antes de ir às compras, pense no que precisa de adquirir e faça uma lista. Essa é uma das maiores dicas dos especialistas quando se vai ao supermercado para evitar comprar produtos a mais ou a menos. No regresso às aulas é igual, sem uma lista arrisca-se a esquecer-se de vários itens essenciais e a comprar outros em demasia.

4. Preste atenção às campanhas e promoções dos supermercados

O regresso às aulas é sinónimo de promoções em todas as superfícies comerciais. Portanto, antes de comprar, faça uma pesquisa rápida e encontre as promoções que melhor se alinham com o que necessita. Acima de tudo não se precipite, não caia nas promoções mais tentadoras se já tiver em casa o que necessita. Compare preços em diferentes superfícies e sites e encontre aquilo que necessita ao melhor preço.

5. Opte pelos produtos de marca branca

Para uma maior poupança, não descarte os artigos de marca branca que não têm tantos floreados como os de marca.

Os produtos de marcas mais conhecidas, de preço mais alto, muitas vezes são da mesma qualidade do que os da marca da loja. Quando tiver que escolher entre produtos semelhantes, mas com preços diferentes, realize uma comparação caso a caso, meça os prós e contras e escolha o produto que aparentar ter maior durabilidade.