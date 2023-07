Como pedir um subsídio de arrendamento para a habitação

Share this with email

A crise da habitação no Luxemburgo é um dos temas que tem marcado a atualidade e, por isso, o recente anúncio de aumento das verbas para o subsídio de alojamento suscitou grande interesse.

O Contacto preparou um guia, com base na informação do Governo, onde explica como pedir um subsídio estatal para o auxílio ao pagamento da renda, que pode ser feito a qualquer momento.

Quem tem direito ao subsídio de arrendamento?

Para obter uma “Aide au Logement”, os candidatos devem preencher os seguintes critérios estabelecidos pelo Ministério da Habitação:

- Ter uma fonte de rendimentos;

- Dispor de um rendimento anual inferior ao permitido no tecto da lei (ver informação abaixo);

- Ter um contrato de arrendamento ou estar ativamente à procura de alojamento;

- Não dispor de qualquer outra habitação no Luxemburgo ou no estrangeiro;

- A renda mensal deve ser superior a 25% dos rendimentos mensais do agregado;

Além disso, o alojamento para o qual se pretende utilizar o subsídio de arrendamento deve ser a residência principal e permanente do candidato.

O alojamento em questão deve ainda estar situado no Grão-Ducado, não pode pertencer à rede pública de habitação e tem de estar legalizado, conforme a lei de segurança e salubridade nacional.

Como posso realizar o meu pedido?

O candidato deve efetuar o pedido junto dos Serviços de Ajuda ao Alojamento do Ministério da Habitação, através deste formulário, que pode ser entregue via postal, via eletrónica – através do endereço e-mail guichet@ml.etat.lu - ou pessoalmente na sede dos serviços em Hollerich.

Que documentos necessito de submeter?

O formulário deve ser acompanhado dos seguintes documentos:

- Uma cópia do contrato de arrendamento escrito e assinado pelo arrendatário e pelo senhorio;

- Uma cópia das folhas de salário do ano precedente à candidatura;

- Todos os documentos que atestem a situação económica e financeira do restante agregado (se aplicável);

- Um certificado de afiliação recente homologado pelo Centro Comum da Segurança Social referente a todo o agregado familiar.

Se o candidato não possuir nacionalidade luxemburguesa, deve anexar um documento que comprove o seu estatuto legal no país. Para residentes do espaço europeu, esta exigência pode ser suprida pelo registo na comuna local ou por uma cópia do cartão de residência permanente.

Como é composto o Subsídio ao Arrendamento?

O montante total do subsídio mensal a que se tem direito varia consoante os rendimentos do candidato e do seu agregado familiar. Através do MyGuichet.lu é possível aceder ao simulador que calcula uma estimativa do valor a que se tem direito.

Os valores de subvenção mensal para um só indivíduo cujos rendimentos brutos não ultrapassem os 3.126 euros ronda os 200 euros.

Para casais com um dependente a cargo, o valor sobe até aos 320 euros, desde que o tecto do rendimento de 5.664 euros não seja ultrapassado.

Como se segue a candidatura?

O seguimento da candidatura é efetuado junto dos serviços responsáveis. Em caso de envio da documentação por via eletrónica, o requerente deve guardar toda a documentação referente ao seu processo.

Pode consultar informação adicional clicando aqui.