Como obter ajuda do Estado para estudar no ensino superior

O Governo desenvolveu um guia para ajudar os estudantes do ensino superior no processo de candidatura aos apoios e o Contacto compilou a informação mais importante.

Através do AideFi (Aide financière pour études supérieures) qualquer cidadão, residente ou trabalhador do Grão-Ducado pode adquirir um nível de ensino superior independentemente da sua capacidade financeira. Através do simulador, disponível no Guichet.lu, é possível averiguar o montante que o Governo disponibiliza em cada caso. Clique aqui para fazer a simulação de quanto pode receber.

O AideFi é pago em duas tranches semestrais por cada ano letivo.

Quando submeter o pedido?

Semestre de inverno: 1 de agosto – 31 de janeiro: o pedido AideFi tem de ser submetido até 30 de novembro.

Semestre de verão: 1 de fevereiro – 31 de julho: o pedido AideFi tem de ser submetido até 30 de abril.

Quem tem direito ao AideFi?

Qualquer indivíduo inscrito como estudante – a tempo inteiro ou parcial – numa instituição de ensino superior elegível que preencha uma das seguintes condições:

Cidadãos luxemburgueses

Cidadãos de qualquer um dos Estados-membros da União Europeia, ou de um país pertencente ao espaço económico europeu, que preencham uma das seguintes condições: familiar de um residente e trabalhador no Grão-Ducado, detentor de um cartão de residência permanente, com estatuto de refugiado político ou de um país terceiro que resida pelo menos há 5 anos no Grão-Ducado e com um diploma de conclusão do ensino secundário luxemburguês.

Para os não-residentes, o Estado oferece ainda a possibilidade de pedir um AideFi, em casos como os de familiares ou afiliados de um trabalhador que ainda não tenha adquirido título de residência permanente.

Como é composto o AideFi?

O AideFi é composto por várias bolsas cumuláveis de valores variáveis:

Bolsa de Base: oferecida a todos os estudantes elegíveis no valor de 1.199 euros por semestre.

Bolsa de mobilidade: disponível para os estudantes que frequentem programas de ensino fora das fronteiras nacionais, ou que tenham despesas de alojamento. Esta bolsa tem o valor de 1.491 euros por semestre.

Bolsa de critérios sociais: oferecida aos estudantes mediante o nível de rendimentos do agregado familiar. Nos casos em que os rendimentos do agregado não ultrapassem 4.5 vezes o valor bruto do salário mínimo nacional para não-qualificados (2.500 euros), o candidato recebe um montante suplementar mínimo de 369 euros e que pode chegar até aos 2.321 euros.

Em que consiste um empréstimo estudante?

O AideFi pode ainda incluir empréstimos em entidades bancárias aderentes que pratiquem juros mínimos no valor máximo de 2%.

Uma destas opções é o prêt etudiant, um empréstimo que não afeta as bolsas mencionadas anteriormente. Tem um valor base de 3.250 euros por semestre e pode ser atribuído assim que o estudante realizar o seu pedido numa das agências bancárias com acordos com o Estado, designadamente:

Banque BCP

Banque de Luxembourg

Banque et caísse d’épargne de l’État (Spuerkeess)

Banque Internationale à Luxembourg (BIL)

Banque Raiffeisen

BGL BNP Paribas

Um estudante que opte por esta opção tem 10 anos para regularizar o pagamento total do empréstimo.

Como posso realizar o meu pedido AideFi?

O pedido AideFi pode ser realizado através da plataforma MyGuichet.lu, utilizando as credenciais LuxTrust ou o cartão de identidade eletrónico (eID).

Após o envio de toda a documentação necessária, o seguimento da candidatura deve ser feito por email.

Que documentos necessito de submeter?

1. Para formalizar o seu pedido para uma bolsa base necessita de ter em mão vários documentos:

Documento de identificação;

Uma cópia do seu RIB (o IBAN);

Um certificado de inscrição definitiva no estabelecimento de ensino que indique o nome exato da formação;

2. Para requerer ajuda financeira para o pagamento das despesas de inscrição é necessário:

Uma fatura das taxas de inscrição.

3. Para requerer uma bolsa de critérios sociais necessitará de:

Um certificado de rendimentos do agregado familiar do estudante.

4. Para estudantes que desejem usufruir da bolsa de mobilidade é necessário fornecer:

Uma cópia do contrato de arrendamento;

Um comprovativo do pagamento da renda.

Toda a documentação deve ser submetida no portal MyGuichet atempadamente para tratamento por parte dos serviços competentes. Após análise, os serviços administrativos de ajuda financeira enviarão ao candidato uma carta de acordo, onde estará estipulado o montante da bolsa que lhe foi alocada para o primeiro semestre. Após a receção da carta de acordo, a bolsa é depositada na conta bancária escolhida pelo estudante em duas a quatro semanas.

Relembramos que o pedido AideFi deve ser realizado a cada semestre durante o período total de estudos. Em caso de não-inscrição e envio da documentação fora dos prazos estipulados, o requerente arrisca-se a não receber nenhuma ajuda financeira.

Pode consultar mais informação detalhada sobre o tema aqui.