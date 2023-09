Como funciona o apoio para comprar óculos e lentes de contacto no Luxemburgo

Se reside no Luxemburgo e está coberto pela Caisse Nationale de Santé (CNS), saiba que o Estado comparticipa a compra de óculos e de lentes de contacto.

Sente que a sua visão se tem deteriorado? Já não consegue ler os rótulos dos alimentos como outrora? Quando conduz, as placas de sinalização já não lhe parecem tão nítidas? Talvez esteja na altura de consultar um oftalmologista.

O primeiro passo é marcar uma consulta com um especialista e, no Luxemburgo, há vários médicos especializados em saúde ocular, que pode consultar aqui.

Se precisar de usar óculos ou lentes de contacto, saiba que a Caisse Nationale de Santé (CNS) comparticipa a compra. O Contacto compilou tudo o que precisar de saber, com base na informação disponibilizada pelo Governo.

Reembolso dos óculos

Quando entrar numa ótica, ficará, provavelmente, indeciso quanto à armação a escolher. Mais elegantes, mais práticas ou mais leves? A escolha é sua. A CNS não impõe qualquer limitação na seleção do modelo da armação, sendo que o valor do reembolso é fixo: 30 euros.

As lentes também são comparticipadas, mas não na totalidade. O valor reembolsado vai depender da graduação das lentes e está convencionado numa tabela acordada entre a CNS e a Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg.

No documento, que pode consultar aqui, estipula-se, por exemplo, que o reembolso de uma lente unifocal com um índice de refração inferior a seis é de cerca de 30 euros (cerca de 60 euros para duas).

O valor do reembolso da lente aumenta caso os residentes no Luxemburgo cobertos pela CNS necessitem de lentes bifocais ou multifocais.

Se tiver uma ametropia (miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia) superior a 6 dioptrias em pelo menos um dos olhos, a CNS reembolsa-lhe dois óculos com alto índice de refração - concebidos de forma a serem mais finos e mais leves.

Como é feito o reembolso?

À semelhança das consultas médicas, também deve pagar a fatura relativa à compra dos óculos na totalidade. Depois, deve enviar à CNS a fatura original, onde devem constar o seu número de identificação da CNS.

No caso deste tipo de óculos não lhe é exigida receita médica de um oftalmologista, bastando, para tal, anexar a prescrição do optometrista.

Também posso comprar óculos de sol graduados?

A Caisse Nationale de Santé também comparticipa óculos de sol, mas apenas para quem tiver uma das seguintes patologias:

Conjuntivite crónica;

Ceratite ocular;

Irite (quando o anel colorido do olho fica inflamado);

Glaucoma;

Fotofobia secundária;

Albinismo;

Cegueira;

Neuralgia do trigémeo.

Nestes casos, para obter o reembolso, a CNS exige que o segurado apresente a fatura da compra dos óculos acompanhada da prescrição do oftalmologista.

Quando posso trocar de óculos?

A CNS reembolsa-lhe a armação e as lentes para óculos novos a cada três anos, exceto para quem tiver uma alteração de dioptria superior ou igual a +/- 0,50, que o poderá fazer antecipadamente.

Nos casos em que há alteração é de +0,25 para um olho e de -0,25 para o outro olho, considera-se igualmente que ocorreu uma alteração de dioptria de 0,50. O mesmo não se aplica quando há uma alteração é de 0,25 na mesma direção para ambos os olhos.

Reembolso das lentes de contacto

Para além dos óculos, também gostaria de ter lentes de contacto? Saiba que a CNS comparticipa a compra, mas apenas nos casos em que o segurado tenha uma patologia, como por exemplo:

Ametropia maior ou igual a seis dioptrias;

Astigmatismo irregular, desde que a melhoria da acuidade visual atinja pelo menos 20% em comparação com óculos comuns;

Ceratocone;

Nistagmo de fixação;

Anisocoria;

Distrofia corneana;

Miopia evolutiva;

Trauma da córnea ou da esclera;

Entre outras que podem ser consultadas aqui.

O valor do reembolso, assim como no caso dos óculos, está previsto na tabela acordada entre a CNS e a Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg.