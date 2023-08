Como falar sobre cancro. Fundação lança guia em português

O guia chama-se “Falar do cancro, encontrar as palavras certas”.

Quando se fala com um paciente com cancro, as palavras "podem trazer conforto e encorajamento, mas também podem causar feridas profundas", diz a Fundação Cancro, que lançou o guia “Falar do cancro, encontrar as palavras certas”.

Num comunicado de imprensa, a fundação salienta que “lidar com o cancro representa um grande desafio” e que “as palavras, nestas circunstâncias, podem trazer conforto e encorajamento, mas também podem causar feridas profundas se a sua utilização não for cuidadosamente ponderada”. E é por isso que a fundação decidiu publicar um guia com conselhos práticos, agora disponíveis também em português, no site da organização.

