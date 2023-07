Como dizia o ditado

Share this with email

O pior cego é o que não quer ver que Portugal, nação valente e imortal, cheia de resignados pagadores de impostos e de eloquentes evasores fiscais, tem impregnada a síndrome dos pobres que paguem a crise. Pensando bem, é por isso que estamos sempre em crise. A última vez que Portugal teve um saldo comercial positivo foi em 1943, em plena II Guerra Mundial, por conta de neutralidade, dos enlatados e do volfrâmio.

Em terra de cego, quem tem olho é rei, mesmo que a monarquia - que à lei da bala se tornou defunta em 1908 - se tenha desdobrado num sucedâneo pós-moderno: o CEO. Atenção: cada macaco no seu galho. Neste turbilhão entre o que é da Justiça e o que é da TV, pagarão certamente os justos pelos pecadores. Se os alegados prevaricadores soubessem o que sabem hoje, aquele encadeamento tão lindo, tão enriquecedor, que parecia roçar a perfeição, que mais parecia um código genético criminal, de corrupção e branqueamento de capitais em cadeia (salvo seja), pelos vistos o sentimento de impunidade sobrepôs-se ao velho mandamento de ser a pressa inimiga da perfeição. Em vez de um esquema de grão a grão enche a galinha o papo, ao que parece a galinha encheu o papo logo aos milhões.

Há CEO´s e CEO´s. Uns vão para as páginas da Forbes, outros para a falência técnica, outros para as Caraíbas, outros sofrem de amnésia súbita nas comissões de inquérito parlamentar, que estão decididamente na moda, outros vão directos para os calabouços da Polícia Judiciária, só para sentir aquele breve travo de grade, com um "je-ne-sais-quoi" de retiro meditativo, até um exército de advogados arrastarem o processo para o infinito e mais além. Não há fumo sem fogo, embora estejam todos inocentes até prova em contrário, quando não prescrevem ao contrário da prova, numa versão invertida e estereotipada de ser preso por ter cão e preso por não ter.

O futuro a Deus pertence. Já se sabe que águas passadas não movem os moinhos da Justiça rumo à prescrição e que, em determinados condomínios do poder, está um pouco démodé aquela coisa de quem semeia ventos, colhe tempestades, embora seja de crer que, dali em diante, passará a vigorar um certo gato escaldado de água fria tem medo. É o mínimo que se pode arranjar nos mega-processos, que resultam normalmente em mega-nada. A não ser, claro, quando é necessário atirar para a fogueira um bode-expiatório. Dá sempre um belo barbecue mediático e sempre se vai sabendo uma coisita ou outra.

Está certo que uma andorinha não faz a Primavera, mas lá terá de ser: amigos, amigos, negócios à parte. Se tudo falhar, então o melhor é contabilizar os estragos e tornar-se informalmente num garganta funda - com todo o respeito por Linda Lovelace e pela queda de água com o mesmo nome na ilha da Madeira -, com vista a uma redução de pena, o que é uma pena. Do ponto de vista judicial, funciona mais ou menos como um a cavalo dado não se olha o dente. Por outro lado, devagar se vai ao longe, embora não com uma pulseira electrónica, que não dá jeito nenhum para a vernissage ou para molhar o pé num trópico. Vá lá, não julguem o livro pela capa, nem o crime pelo Ministério Público, que anda com uma certa tendência para o "reality-show", uma espécie de não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, mesmo antes das férias judiciais. O resto, já se sabe: para bom entendedor, meia-palavra basta.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)