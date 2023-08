Comer tornou-se um luxo? Cada vez há mais pedidos de ajuda

Share this with email

Os preços altos dos alimentos são particularmente sentidos pelos mais vulneráveis da sociedade. Para muitas famílias monoparentais, para famílias numerosas, refugiados e outros grupos com dificuldades financeiras, as compras semanais ultrapassam o orçamento.

Paralelamente, as mercearias sociais, administradas por instituições de caridade, assistem a um aumento acentuado na procura. A isto junta-se o facto de a Stëmm vun der Strooss ter também distribuído mais refeições, só na primeira metade do ano.

Hélène Assong dirige a Cruz Vermelha-Buttek em Grevenmache. © Créditos: Volker Bingenheimer

"Notámos que, desde o início do ano, mais pessoas têm vindo ter connosco", explica Hélène Assong, responsável pela Cruz Vermelha de Buttek, em Grevenmacher. "Muitas delas cobrem aqui quase todas as suas necessidades alimentares. Os produtos básicos como a farinha, o leite e as massas são particularmente procurados", acrescenta.

Sem comprometer a qualidade

A Cruz Vermelha luxemburguesa gere oito mercearias sociais no Grão-Ducado, onde os produtos custam cerca de um terço do preço comercial. As quatro mercearias da Caritas e as três mercearias do Cent Butteker funcionam segundo o mesmo princípio.

As compras são reservadas aos beneficiários da assistência social, sendo a elegibilidade decidida pelo serviço social competente. Os clientes podem pagar através de ticket, digitalmente ou em dinheiro, e são reembolsados pelo serviço.

Hélène Assong garante que os produtos oferecidos são da mesma qualidade que nos supermercados comerciais. "Isto também se aplica à fruta e aos legumes que recebemos de um grossista", diz ela. Alguns produtos estão perto do prazo de validade, mas ainda podem ser consumidos sem receio. "Quando o prazo de validade está ultrapassado, retiramos os produtos das prateleiras", explica a responsável da Cruz Vermelha de Butteks.

Os alimentos são recolhidos e entregues pela Spëndchen asbl, um projeto conjunto da Caritas, da Cruz Vermelha e da Arbechtshëllef. No ano passado, houve problemas com a entrega de certos géneros alimentícios, como a farinha e o óleo alimentar, mas, segundo a Cruz Vermelha, esses problemas já foram resolvidos.

Grande afluência ao Stëmm vun der Strooss

De segunda a sexta-feira, a Rue de la Fonderie, na capital, é um local movimentado à hora do almoço. No restaurante social Stëmm vun der Strooss, as refeições são servidas entre as 12h e as 16h45.

Bob Ritz, responsável pela comunicação do Stëmm vun der Strooss, explica que, em 2022, foram servidas cerca de 123.500 refeições nos dois restaurantes sociais da capital e de Esch-sur-Alzette, o que representa mais 27% do que no ano anterior.

No restaurante social Stëmm vun der Strooss muita gente tem aquela que é a sua única refeição diária. © Créditos: Chris Karaba

"Para muitas pessoas, é a única refeição do dia", salienta Bob Ritz. É por isso que a oferta é particularmente importante para as pessoas que vivem no limiar da pobreza ou na rua. Por 50 cêntimos, recebem uma refeição quente em Esch-sur-Alzette, na cidade do Luxemburgo e, desde fevereiro deste ano, também em Ettelbruck. Por mais 25 cêntimos, recebem uma bebida.

"Entretanto, já não há apenas sem-abrigo aqui. Há também pessoas que são simplesmente pobres", explica Ritz. Pessoas que, apesar de trabalharem, não têm dinheiro ao fim do dia para se sustentarem.

Em média, em julho e agosto, cerca de 400 pessoas vieram a Hollerich todos os dias para comer. Bob Ritz estima que este número duplique até ao final do ano. A este número juntam-se os números dos outros dois restaurantes. "No ano passado, eram talvez 250 ou mesmo 300 pessoas, no máximo", diz Bob Ritz.

Há muitas razões para este aumento. Tudo se tornou mais caro", explica Bob Ritz. A pandemia, a guerra e agora a inflação também desempenharam um papel importante. Chegaram pessoas que antes não dependiam do restaurante social. Pessoas cujo dinheiro se esgota a meio do mês. E isto apesar de estarem a trabalhar. O fenómeno dos trabalhadores pobres é um problema real. Trata-se de pessoas que podem ter um emprego remunerado, mas que continuam a viver abaixo do limiar da pobreza.

"Já não há apenas sem-abrigo aqui. Há também pessoas que são simplesmente pobres", explica Bob Ritz © Créditos: Chris Karaba

Além do restaurante social, o "Caddy" é outro projeto da Stëmm vun der Strooss. Os alimentos dos supermercados que estão perto do fim do prazo de validade são recolhidos pelos funcionários do Stëmm e processados nos seus restaurantes. "Recolhemos os alimentos, processamo-los imediatamente e depois acabam aqui na mesa de jantar", explica Bob Ritz. Como resultado, em 2022, cerca de 141 toneladas de alimentos comestíveis foram poupadas do caixote do lixo.

No entanto, a Stëmm vun der Strooss também compra outros géneros alimentícios para complementar estas doações. É por isso que o aumento do preço dos géneros alimentícios também está a ter um impacto significativo na própria Stëmm vun der Strooss.

Se os restaurantes sociais tivessem ainda mais espaço, haveria ainda mais pessoas, afirma Bob Ritz.

Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e traduzido e adaptado para o Contacto por Ana Tomás.