Cidades fronteiriças tentam combater trânsito de e para o Luxemburgo

Enquanto o Grão-Ducado do Luxemburgo se esforça por travar o tráfego automóvel, do outro lado da fronteira várias cidades são pressionadas pelo trânsito fronteiriço.

Há três anos, os olhos do mundo viraram-se para o Luxemburgo quando os seus transportes públicos se tornaram gratuitos para todos. No passado mês de junho, foi o seu Plano Nacional de Mobilidade 2035 que ficou em primeiro lugar na categoria "Estratégia de Transportes Públicos e Urbanos" dos Prémios UITP, um dos mais cobiçados prémios de transportes públicos do mundo.

No entanto, por detrás de todas as mudanças e remodelações urbanas planeadas para assegurar um fluxo de tráfego mais fluido no país e reduzir as emissões de CO2 para se aproximar ainda mais da neutralidade carbónica, há uma realidade tangível que se mantém: o aumento definitivo dos passageiros transfronteiriços.

E com razão, pois, como sublinhou Michel-Edouard Ruben, economista da Fundação IDEA, em abril, "o Luxemburgo conseguiu a proeza de ser produtivo, competitivo e atraente". Assim, milhares de trabalhadores estrangeiros são atraídos pelos níveis de remuneração e engrossam todos os anos a população do país e das cidades fronteiriças vizinhas, com tudo o que isso implica.

No lado Mosela da fronteira, várias cidades são atravessadas diariamente pelos carros dos trabalhadores fronteiriços, de manhã e ao fim da tarde. Alguns presidentes de câmara, como o de Rédange, começam a tomar medidas para travar o fluxo de tráfego.

Fim da circulação em sentido único para os trabalhadores pendulares nas horas de ponta

Desde 1 de agosto, está em vigor um novo sistema de sentido único na estrada costeira da cidade, com indicações precisas: "entre as 4 e as 9 horas" em direção ao Luxemburgo e "entre as 15 e as 20 horas" para o regresso a França. Esta medida foi introduzida pelo presidente da câmara, Daniel Cimarelli, para contrariar o afluxo excessivo de automóveis (3.000 veículos atravessaram a via principal em 2019, contra 4.500 em 2022). Embora a proibição não se aplique aos cerca de 1.000 residentes, esta provocou uma grande reação.

Um dos moradores da via principal não vê com bons olhos este novo desenvolvimento. "Ao agir desta forma, é como se dissesse nas entrelinhas que queremos as vantagens do fenómeno fronteiriço, mas não as desvantagens. Assim, sim, o reformado fica contente por haver menos trânsito em frente à sua casa, é certo, mas o trabalhador fica aborrecido. Porque outras vias utilizadas por certos automobilistas ficarão saturadas e terão um impacto nos tempos de deslocação para o trabalho...".

É como se dissesse nas entrelinhas que queremos as vantagens do fenómeno fronteiriço, mas não as desvantagens. Trabalhador fronteiriço que vive em Rédange

Com amargura, refere também as possíveis reações em cadeia com outras cidades vizinhas, e mesmo com o Luxemburgo. "Sei que, até 2035, há planos para fechar completamente o acesso a Belvaux pela CR178, por exemplo, mas esta decisão pode acelerar o processo".

Entretanto, o presidente da Câmara de Rédange declarou ao Le Républicain Lorrain, no início de agosto, que os habitantes da sua cidade devem "poder viver em paz", acrescentando que a estrada deve ser "segura e tranquila".

Viviane Fattorelli, a presidente da câmara franco-luxemburguesa da vizinha Audun-le-Tiche, compreende perfeitamente estas declarações, embora a decisão seja suscetível de ter repercussões na sua localidade, que já tem muitos problemas. "É claro que isto pode atrair ainda mais automobilistas para Audun, tal como aconteceu com Russange, mas está fora de questão adotarmos medidas semelhantes. Não é possível impedir as pessoas de irem trabalhar".

Russange, uma cidade fronteiriça poupada desde a construção da variante de Esch Contactado, Jean-Jacques Bourson, presidente da Câmara Municipal de Russange, garante que a localidade não registou qualquer aumento de tráfego desde a introdução do sentido único em Rédange, embora continue a acompanhar de perto o fenómeno quando o novo ano letivo começar, com o regresso dos autocarros escolares e um maior número de trabalhadores que voltam ao trabalho. Antes da abertura da circunvalação de Esch, admite que a sua cidade foi muito afetada, mas que, desde então, é a única que registou realmente um benefício em termos de tráfego automóvel. Resta saber se esta situação se manterá ao longo do tempo.

No entanto, o afluxo adicional de veículos é um argumento suplementar para o arranque de um dos maiores projetos da cidade, a construção de um grande parque de estacionamento. Este é necessário, tendo em vista a introdução do corredor de serviço de alto nível, que incluirá autocarros para o Luxemburgo, após o encerramento da linha ferroviária.

"Mas quando se trata de determinar quem paga e quanto, o assunto é tão específico que está a ser discutido em várias instâncias nacionais e transfronteiriças, mas ainda não foi resolvido, embora a urgência da situação exija resultados concretos."

Não podemos continuar assim, e é por isso que introduzimos autocolantes de estacionamento para contrariar o efeito das carrinhas de empresa, em particular. Viviane Fattorelli Presidente da Câmara de Audun-le-Tiche

Uma oferta de transporte que deveria atrair ainda mais trabalhadores de cidades francesas mais afastadas, que viriam estacionar na cidade para utilizar este meio de transporte público. Apesar de Audun-le-Tiche já ter grandes problemas de estacionamento e de trânsito com os seus habitantes e os trabalhadores fronteiriços que utilizam esta via.

"Não podemos continuar assim, e é por isso que introduzimos autocolantes de estacionamento para contrariar o efeito das carrinhas de empresas, em particular. Começámos a lançar as primeiras fases de testes efetivos em certos bairros e, para já, recusamos qualquer isenção, pois esperamos receber feedback muito em breve para avaliar o efeito da medida".

Carrinhas, o outro inferno das cidades vizinhas

As carrinhas são também a desgraça das cidades belgas, como Aubange, onde os camiões, as carrinhas e outros veículos pesados deixaram de poder estacionar no centro de Athus, Aubange, Halanzy e Rachecourt.

Em março passado, o presidente da Câmara de Aubange, François Kinard, explicou que esta decisão era necessária, lembrando que "a cidade de Athus é a mais densamente povoada da província" e que "esta situação não vai melhorar com a vontade de desenvolvimento do Grão-Ducado".

Várias ruas de sentido único para desviar o tráfego do centro da cidade de Messancy

Em Messancy, o presidente da Câmara, Roger Kirsch, também tomou medidas para fazer face ao afluxo de trabalhadores transfronteiriços. No início de junho, várias ruas do centro da cidade foram transformadas em ruas de sentido único, numa primeira fase de teste.

© Créditos: Commune de Messancy

"O município é responsável pelos seus próprios assuntos e sentimos a necessidade de rever toda a estratégia de mobilidade, dado o grande número de trabalhadores transfronteiriços provenientes do Gaume, Meuse, Meurthe et Moselle e outras regiões. Recebemos uma série de sugestões pertinentes dos residentes e poderemos, naturalmente, ajustar as nossas medidas de acordo com a realidade no terreno.

As primeiras conclusões são esperadas em outubro, para permitir o outono e o regresso das férias, "embora os trabalhadores fronteiriços continuem lá, o Grão-Ducado está aberto de 1 de janeiro a 31 de dezembro". No entanto, o Presidente da Câmara considera que tem de "enfrentar a situação e tirar o melhor partido dela", mas não pode "impedir a passagem dos trabalhadores fronteiriços".

Os nossos problemas são também os problemas deles, tanto mais que os últimos a instalarem-se nas nossas cidades são luxemburgueses. Viviane Fattorelli Presidente da Câmara de Audun-le-Tiche

Quanto à questão da cooperação com o governo luxemburguês ou com uma das suas comunas, Roger Kirsch é categórico: "Não podemos interferir com o Grão-Ducado, que nos dirá para nos metermos na nossa vida. Estão conscientes das nossas preocupações, mas têm as suas próprias".

O presidente da Câmara de Audun-le-Tiche rejeita esta afirmação e apela a uma maior cooperação transfronteiriça. "Os nossos problemas são também os problemas deles, tanto mais que os últimos a instalarem-se nas nossas cidades são luxemburgueses. E não são sobretudo da comunidade lusófona. Somos interdependentes e é altura de juntarmos os nossos recursos para estas questões. No que me diz respeito, não estou convencido com os últimos desenvolvimentos do bypass, que nada fizeram para alterar os problemas, e o início do novo ano letivo não promete ser fácil".

A este respeito, o IDEA há muito que defende a ideia de um projeto territorial "para a metrópole transfronteiriça do Luxemburgo, baseado numa visão global do espaço funcional", inspirado na experiência adquirida "no contexto da Grande Genebra".

Um modelo que tem, por exemplo, um fundo para o qual contribuem as entidades que beneficiam das políticas de ordenamento do território, e cujo dinheiro é utilizado para as pessoas, localidades ou outras entidades prejudicadas.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)