Chuva do fim de semana causou infiltrações no SportFabrik

A entrada de água no centro de investigação e desenvolvimento do desporto, em Differdange, provocou danos em vários equipamentos.

A precipitação do passado fim de semana causou alguns estragos no SportFabrik, centro de diagnóstico do Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS), que se dedica à investigação e desenvolvimento do desporto no Luxemburgo, anunciaram esta quarta-feira o Ministério do Desporto e o LIHPS em comunicado conjunto.

A água da chuva entrou no edifício pela saída de emergência, tendo causado "grandes danos no laboratório" e "danificando gravemente alguns equipamentos de teste", precisam as duas entidades. De momento, a causa concreta das infiltrações na infraestrutura não é conhecida.

© Créditos: MSP/DR

A comuna de Differdange está a colaborar com o Ministério do Desporto e o LIHPS na avaliação da extensão exata dos danos causados pelo incidente, mas ainda não há indicação do tempo que será necessário para as reparações da estrutura.

Apesar do encerramento temporário da SportFabrik, o LIPHS garante estar a "estudar soluções" para manter "o melhor apoio possível" aos atletas de elite, nomeadamente na sua preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, no próximo ano.