Centro desportivo The Loft declara falência

É mais um encerramento a ocorrer no Luxemburgo, nas últimas semanas. O centro de campos de futsal, The Loft, em Contern, abriu falência este mês, quase três anos depois de ter sido inaugurado.

Segundo o Paperjam, a falência do espaço de 4.000 m2, dos quais 2.200 m2 eram ocupados por quatro campos de futsal, foi declarada a 8 de agosto.

O Loft, fundado por Julien Proia e inédito no Luxemburgo, foi aberto no final de 2020, ainda durante o auge da pandemia. Além de ter os campos e uma academia de futebol, o complexo tinha também serviços de restauração, tendo anunciado a contratação do chef Eric Maire, estrela Michelin, para 2021, e oferecia-se como espaço para a organização de eventos e formações desportivas.

Prejuízos e dívidas

De acordo com o Paperjam, no seu único balanço publicado - relativo a 2020 - o Loft apresentou um prejuízo anual de cerca de 265 mil euros e dívidas de cerca de 675 mil euros.

O fundador do complexo, que abriu também uma sucursal em Strassen, disse na primavera passada, à revista Merkur, que estava a trabalhar numa oferta dirigida às autarquias.

No artigo não é referido se o espaço voltará a funcionar, eventualmente com outros investidores, mas a mensagem pulicada no site do The Loft diz que o centro desportivo "está fechado, mas reabrirá muito em breve".