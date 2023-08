Casa onde morreram pessoas com deficiência não cumpria regras de segurança

Share this with email

A casa de férias de Wintzenheim (Haut-Rhin) que ardeu na quarta-feira, matando 11 pessoas, incluindo dez pessoas com deficiência, não cumpria as normas de segurança contra incêndios, afirmou na quinta-feira a procuradora da República de Colmar, Nathalie Kielwasser.

"A casa não tinha sido submetida à inspeção obrigatória da comissão de segurança" e "não tinha as caraterísticas necessárias para receber público", disse Kielwasser à AFP, confirmando uma informação da rádio local France Bleu e do diário regional L'Alsace.

"Se alguém quiser conduzir um carro, precisa de uma licença, se quiser alojar pessoas, precisa de passar por esta comissão, que lhe dará recomendações sobre a capacidade de alojamento, etc. Vai impor-vos um certo número de regras de segurança", explicou oa magistrada.

O edifício, um antigo celeiro recentemente renovado, dispunha de detetores de fumo "mas insuficientes para este tipo de estrutura", declarou a representante do Ministério Público.

"Os detetores de fumo estavam em conformidade com as normas, mas não eram o tipo de detetores de fumo que deveriam ser instalados num edifício que acolhia pessoas", explicou.

Proprietária em estado de choque

Numa altura em que os investigadores prosseguem os seus inquéritos, "não podemos, de momento, verificar se havia ou não extintores de incêndio", acrescentou Nathalie Kielwasser.

A proprietária da casa, que alertou os bombeiros na madrugada de quarta-feira, está em estado de choque e não foi detida.

"Temos de fazer uma correlação jurídica entre o motivo do incêndio e o facto de este estar relacionado com as normas de segurança. Ainda não obtive resposta das investigações criminais", referiu a magistrada.

A casa de férias albergava 28 pessoas no total, das quais 16 nos andares que arderam. Segundo o vice-presidente da Câmara de Wintzenheim, a proprietária tinha assinado um contrato para 16 pessoas.

A questão do respeito da lotação acordada "ainda está a ser investigada", acrescentou a procuradora.