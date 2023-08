Cartas da treta, quem as não tem...

Só se consegue imaginar o alvoroço que não deve ter sido quando, entre os milhares de cartas que chegam diariamente ao Vaticano, se encontrou uma do líder do Chega, endereçada ao Sumo Pontífice.

Só se consegue imaginar o alvoroço que não deve ter sido quando, entre os milhares de cartas que chegam diariamente ao Vaticano, se encontrou uma do líder do Chega, endereçada ao Sumo Pontífice. Parece que estamos a ver o corrupio de bispos e cardeais, mais atarefados do que na JMJ, descrevendo um rasto de velocidade furiosa entre o violeta e o vermelho púrpura, a fazer piscinas entre os dicastérios da Cúria Romana.

Sua eminência, sua eminência, chegou uma carta do senhor doutor André Ventura, com remetente de Portugal e um selo da extrema-direita, com um desenho estilizado da defunta coelhinha Acácia - cujo caso devia ser conduzido para a Congregação para a Causa dos Santos dos coelhos -, que pela via dolorosa cumpriu o seu papel de animal doméstico sob os auspícios do venerável líder, que gostava de se ver na televisão tendo-a ao colinho, como se faz com alguns clubes, naqueles tempos em que ele fazia peixeiradas em "prime-time", na qualidade de comentador-doente ao serviço do Glorioso.

O Papa Francisco, quando esteve em Portugal para La Grande Bouffe da fé, já tinha perguntado tantas vezes por ele: Então o André? Mas onde está o André? Ele vem? Vem? Ele não vem? Não quer vir petiscar qualquer coisita ao Núncio Apostólico? Quem é que tem o número do André? André... ó André... E o André, nada. Nem uma palavrinha, um alô, um tweetzito só para descansar o Santo Padre. Não tinha custado nada e só lhe tinha ficado bem.

Talvez os menos atentos vaticanistas da nossa praça não tenham notado o quanto o Papa ficou em baixo com esta desconsideração, atribuindo algum do seu cansaço ao calor e à omnipresença do binómio emplástrico Rebelo de Sousa/ Moedas. Os dias passaram na sua apoteose e nem um sinal do André. Até no Bairro da Liberdade, o mais improvável dos sítios para encontrar André Ventura, o Papa Francisco foi. Tanto saiote, tanto paramento, tanto profeta junto, menos o André. Todos, todos, todos, menos os católicos do arco-íris e o André. E lá se foi embora o Papa Francisco, com a alma e o coração cheios e aquela tristeza subliminar de ter vindo a Portugal e não ter visto o André, que é como ir a Roma e não ver a pessoa que o André não quis ver.

Quiçá por temer a entrada de mais radicais no país do que nómadas digitais, o empedernido líder pôs-se na alheta para a Calheta, para fazer campanha eleitoral, eufemismo de férias, na ilha da Madeira, deixando o Santo Padre desconsolado e até um pouco abstraído, esquecendo-se amiúde dos óculos de ver no momento nos discursos. Por alguma razão Ventura não quis estar presente no mega-evento eclesiástico que encheu Lisboa de fervorosos seres de penduricalho ao peito. Temia, mais que tudo, que a coisa corresse bem e ele acabasse apagado no séquito, quando o seu estilo é mais para o "alerta CM", com mais seguranças do que o próprio Sumo Pontífice, o que também não ia ficar bem na fotografia.

E a pergunta que deixa a nação em suspenso é esta: Será que o Papa Francisco já leu as linhas que André Ventura lhe dedicou? Como terá reagido o Santo Padre? Ficamos em pulgas.

A carta, André Ventura tratou de a divulgar na imprensa, mesmo antes de enviá-la pelos CTT, o que corria sempre o risco de demorar uma eternidade. Num aparente gesto contrito, o ausente começa por pedir perdão ao Santo Padre. Vá lá, podia ser pior. Só Deus sabe o que ele se arrependeu de não ter preenchido o seu lugar na comitiva de recepção, para a tradicional cerimónia da vénia e do beija-mão.

Curiosamente a carta começa com pés de lã, para depois abrir hostilidades. Ventura não faz a coisa por menos: acusa a Igreja Católica de se comportar como um partido de esquerda (nem se sabia que a esquerda rezava tanto) na crise migratória e de refugiados a chegar à Europa (muito católico da parte dele) e, ainda por cima, de branquear líderes políticos corruptos. Não, não se refere a Bolsonaro, nem a Trump, nem mesmo a Putin, Viktor Orbán, Marine Le Pen, Santiago Abascal ou Matteo Salvini. É mesmo aquele seu ódio de estimação a Lula da Silva e a Dilma Rousseff. No Brasil, o seu modelo de virtudes parece ser o seu amigo Bolsonaro. E isto diz mais do que mil cartas.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)