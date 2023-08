Calor regressou ao Grão-Ducado. Saiba como se proteger

As previsões meteorológicas indicam que as temperaturas máximas deverão rondar os 30 graus até quarta-feira. Por isso, é importante que se proteja do calor.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O calor regressou em força ao Luxemburgo e, até quarta-feira, os termómetros poderão chegar aos 30 graus, o que levou o MeteoLux a emitir um alerta amarelo, sobretudo para o sul do país.

Com estas temperaturas, é aconselhável que os residentes no Grão-Ducado adotem alguns cuidados. Eis as sugestões do Contacto: