As táticas da polícia para encontrar pessoas desaparecidas

"Qualquer informação sobre o paradeiro das pessoas desaparecidas deve ser comunicada à esquadra da polícia". A frase consta do apelo a testemunhas que as autoridades do Grão-Ducado emitem quando um residente no país desaparece. E tem sido replicada quase semanalmente.

São vários os casos de pessoas desaparecidas que, nos últimos meses, têm sido comunicados às forças de segurança. Se, em alguns casos, as pessoas aparecem dias depois, noutros a polícia tem de dar continuidade às buscas.

Mas qual é o procedimento adotado nestes casos? Essa foi, precisamente, a pergunta feita pelo Contacto à autoridade luxemburguesa.

Tempo, o fator determinante

Perante um desaparecimento, seja de uma criança, adolescente ou adulto, o tempo é um fator determinante. Conscientes dessa realidade, "os agentes da polícia tomam medidas imediatas sempre que um desaparecimento lhes é comunicado", revela a força de segurança em resposta ao Contacto.

Para dar início às buscas e enviar equipas para o terreno, a polícia começa por recolher diversas "informações, nomeadamente uma descrição pormenorizada da pessoa desaparecida, o esclarecimento das circunstâncias, etc.".

Neste processo, todos os detalhes contam e podem ser determinantes para que o caso tenha um desfecho positivo. Por isso, "o agente da polícia responsável pelo caso aborda a família da pessoa desaparecida, faz todas as perguntas necessárias e verifica o local onde a pessoa foi vista pela última vez, ou a sua casa, para encontrar elementos de prova".

Perante as informações recolhidas, a polícia grã-ducal classifica o desaparecimento "como preocupante ou não preocupante" e, nesta classificação, "são tidos em conta critérios como, por exemplo, a idade ou questões médicas".

Os meios utilizados

Os recursos que a polícia vai mobilizar para as buscas vão depender das circunstâncias do caso. A decisão cabe "ao Ministério Público territorialmente competente, que se coordena com os agentes policiais encarregados do caso, para determinar os instrumentos a utilizar, como o apelo público".

Em algumas situações mais preocupantes, o procurador do Ministério Público e a polícia optam por lançar operações de busca e salvamento em grande escala, onde se inclui o recurso a helicópteros e a cães pisteiros.

De forma geral, as táticas das autoridades luxemburguesas produzem resultados e "a maioria das pessoas dadas como desaparecidas são encontradas num prazo relativamente curto, muitas vezes no mesmo dia em que é publicado o aviso de desaparecimento".

Quando a pessoa aparece, se tiver sido lançado um apelo público, as fotografias divulgadas são apagadas "por questões de privacidade", remata a polícia.