Após ataque pirata, o MeteoLux está finalmente acessível

As previsões meteorológicas estarão finalmente disponíveis no site da MeteoLux. Durante mais de três semanas, foi impossível aceder ao site, que tinha sido alvo de um ciberataque. Durante esse período, a aplicação MeteoLux e a conta no Twitter ainda permitiram que os residentes se informassem sobre o clima.

Num comunicado de imprensa divulgado esta sexta-feira, dia 28 de julho, o Meteolux anuncia o relançamento do seu site, que estará acessível a partir do início da noite.

Por enquanto, ainda há pouca informação sobre o ciberataque sofrido pelo site. O serviço de meteorologia anuncia, no entanto, que este hacking está a ser alvo de uma investigação, e que está em curso uma colaboração ativa "com as autoridades competentes" para "determinar as causas e fontes" do ataque pirata.

Embora os utilizadores ainda tenham de esperar algumas horas antes de poderem voltar a ligar-se ao site, “a MeteoLux pede desculpa pelo incómodo causado e agradece a todos os utilizadores a paciência e compreensão ao longo das últimas semanas”, conclui a nota.

*Artigo inicialmente publicado no Virgule.