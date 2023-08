Ansiedade das crianças no início de um novo ano escolar. Pais podem (e devem) ajudar

Share this with email

No Luxemburgo, o ano letivo de 2023/2024 começa oficialmente na sexta-feira, 15 de setembro, para os alunos do pré-escolar e da primária. Na segunda-feira seguinte, dia 18, é a vez dos alunos do 7.º ano e, no dia seguinte, 19, de todas as turmas do ensino secundário clássico e do ensino secundário geral.

As famílias têm algumas semanas para preparar o regresso às aulas - período muitas vezes marcado pela adaptação a novas escolas, turmas, rotinas, disciplinas, etc... O que pode representar uma sobrecarga emocional para os mais novos.

Ana Serrano, psicóloga portuguesa, explica ao Contacto algumas estratégias para ultrapassar estes momentos de nervosismo.

A grande dificuldade na rentrée é "voltar às rotinas e horários mais rígidos" para os filhos. Já para os pais é terem de "voltar a reorganizar as agendas para encaixar os horários escolares e das atividades extracurriculares que os filhos têm", esclarece a psicóloga.

Neste reajuste para toda a família, é importante viver algumas etapas em conjunto. "Os pais devem partilhar os momentos da compra do material escolar com os filhos, devem explorar os manuais das disciplinas juntos, no sentido de reforçar o sentimento de partilha desta nova etapa, tentando transmitir segurança", diz Ana Serrano.

Sobretudo, há um fator importante que os progenitores devem ter sempre em conta: os sentimentos dos filhos são válidos, diz a psicóloga. "Os pais devem validar a ansiedade e ajudá-los a superá-la falando do motivo, demonstrando disponibilidade e tempo para os ouvir e acompanhar neste processo do regresso e, no caso de ansiedade mais grave, procurando ajuda especializada", refere.

Quando se trata de novos ciclos letivos ou, se os alunos vão mudar de escola ou de turma, é preciso ter uma conversa mais abrangente sobre como "existem, na vida, momentos de mudança que são oportunidades de fazer novos amigos e ter novas experiências".

Ansiedade, a companheira dos jovens

Não é apenas no início do ano letivo que a ansiedade afeta os mais jovens. Se qualquer etapa desconhecida vem acompanhada de algum nervosismo, a verdade é que os adolescentes atualmente debatem-se com níveis crescentes de ansiedade durante os anos da escolaridade obrigatória.

A psicóloga confirma esse cenário. "Os alunos procuram-me essencialmente por questões relacionadas com a ansiedade, dificuldades em lidar com a frustração, raiva e tristeza, situações relacionadas com identidade de género e dificuldade em lidar com a pressão dos exames".

E o papel da escola nesse caminho é muitas vezes questionado pelos próprios. "As principais queixas prendem-se com a desmotivação para com a escola, como ela é, expositiva, com matérias pouco interessantes e currículos desajustados".

No Luxemburgo, onde os jovens se debatem cada vez mais com questões de ansiedade, sobretudo depois da pandemia de covid-19, uma petição exige a criação de "um programa de prevenção da depressão em todas as escolas secundárias".

A peticionária Florence Bonnefoux escreve que, "como a depressão e as doenças mentais são cada vez mais frequentes e até mesmo os jovens e adolescentes cometem cada vez mais suicídio por causa dessas doenças, é do interesse geral ensinar aos alunos, o mais cedo possível, as ferramentas e técnicas que podem ajudá-los a manter um equilíbrio entre seu corpo e mente".

Em julho passado, foi lançado o Plano Nacional de Saúde Mental luxemburguês (PNSM) para o período entre 2024-28. "O principal objetivo do PNSM é prevenir as perturbações mentais, garantir o acesso a tratamentos de qualidade adaptados às necessidades e facilitar a integração social das pessoas com perturbação mental, prestando atenção especial às populações particularmente vulneráveis", adiantou o Executivo.

Portugal, a escola do século passado?

Ana é a única psicóloga da Escola Secundária Diogo de Gouveia, em Beja, onde atende centenas de alunos. Conhece o sistema por dentro e é a primeira a apontar-lhe o dedo. "Existem grandes falhas no ensino em Portugal. Como o pedagogo José Pacheco refere: «Não é aceitável um modelo educacional em que os alunos do século XXI são 'ensinados' por professores do século XX, com práticas do século XIX»", cita.

O que falta? "Tudo", diz. "É uma escola que não está adequada aos nossos tempos e crianças. Existe falta de literacia emocional, logo no início do pré-escolar, que seria importantíssima para prevenir a ansiedade, a raiva e a frustração. Tal como já existe na Dinamarca, a empatia e a educação para as emoções deveriam fazer parte do currículo", defende.

Por outro lado, existe uma valorização da sobrecarga em detrimento da qualidade. Para a profissional de saúde mental, um dos problemas fulcrais prende-se com o "excesso de currículo em disciplinas teóricas e expositivas e pouco espaço e tempo para o desporto, artes e música. As crianças passam muito tempo na escola, tempo de pouca qualidade, o que as impede de descansar e brincar".