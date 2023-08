Alunos que falam português em casa menos representados nas escolas internacionais

Share this with email

Um estudo da Universidade do Luxemburgo mostra que os alunos falantes de português revelaram menor probabilidade de frequentarem as escolas públicas europeias do que as de currículo luxemburguês.

No ano letivo de 2021/2022, eram 8.583 os alunos portugueses a frequentar o ensino básico (16,4% do total de alunos) nos estabelecimentos com currículo luxemburguês, face a apenas 96 (7%) nos de ensino europeu, segundo o estudo.

Sem contar com os luxemburgueses, os alunos portugueses são a nacionalidade não só mais representada nas escolas com currículo luxemburguês, mas também no ensino básico, no geral, com um peso de 16%.

Por comparação com os alunos de outras nacionalidades, os portugueses são, de facto, aqueles que mais optam por iniciar a escolaridade com currículo luxemburguês. Já os alunos estrangeiros de fora da União Europeia (UE), e de outros países comunitários, em particular, da França, Bélgica e Alemanha, têm um peso maior nas escolas de ensino europeu do que nas de currículo luxemburguês.

Ainda que, em termos gerais, o número de alunos dos países vizinhos do Luxemburgo seja maior nos estabelecimentos de ensino luxemburguês, no que respeita ao seu peso percentual, nos níveis do ensino básico, ele é superior nas escolas europeias. Enquanto nas escolas primárias de currículo luxemburguês, o peso dos alunos franceses é de 5,7%, nas de currículo europeu ele sobe para 19,5%. No caso dos alunos alemães, a relação é de 1,5% para 2,7%, enquanto nos belgas é de 1,9% para 4,9%.

© Créditos: DR

Quando se avança para o ensino secundário, os dados revelam uma distribuição mais equilibrada dos alunos portugueses nos dois tipos de escola. No ano letivo de 2021/2022 estavam matriculados 7.867 alunos nas escolas de currículo luxemburguês e 325 nas instituições públicas europeias.

Em termos de peso percentual, os alunos de nacionalidade portuguesa representavam 20,5% dos estudantes que frequentavam o ensino secundário de currículo luxemburguês e 14,6% dos que estudavam nas escolas europeias. Os alunos de outros países, fora UE, representavam 25,3% dos total de alunos destas escolas, correspondendo a apenas 8,3% dos estudantes do secundário que seguiam o ensino de currículo luxemburguês.

Ler mais:

Lista de manuais escolares para o ensino secundário já está disponível

No caso dos países vizinhos do Luxemburgo, o seu peso na composição estudantil destes dois tipos de escolas, a nível do secundário, não é muito diferente da que se verifica na comparação a nível do ensino primário. Nas escolas secundárias de currículo luxemburguês, os alunos franceses representavam 3,1% do total contra 14,4%, na escolas europeias, enquanto nos alunos alemães a relação era de 1,9% para 2,7% e nos belgas de 1,2% para 3,7%.

© Créditos: DR

O cenário é semelhante quando se alarga a análise para os alunos cuja primeira língua falada em casa é o português: os falantes de português representam 22,6% dos alunos das escolas primárias de currículo luxemburguês, mas apenas 8,6% dos das escolas europeias. Nestas escolas, a língua mais falada em casa foi o francês (34,2%), enquanto o luxemburguês/alemão foi a mais falada em casa pelos alunos do currículo luxemburguês (35,5%), sublinha a análise.

© Créditos: DR

Ao nível do ensino secundário, 27,3% dos alunos da escolas de currículo luxemburguês têm o português como a primeira língua falada em casa, enquanto nas escolas europeias a percentagem é 14,9%. Nas escolas europeias, quase metade dos alunos (43,5%) a frequentar o nível secundário "não falavam luxemburguês, nem alemão, francês, português ou inglês como língua principal em casa", notam os investigadores. Em contrapartida, nas secundárias de currículo luxemburguês 40,2% dos alunos tinham como primeira língua o luxemburguês/alemão.

© Créditos: DR

Conclusões surpreendem investigadores

Os dados relativos aos estudantes de nacionalidade portuguesa, ou cuja primeira língua falada em casa era o português, causaram surpresa nos investigadores, considerando as dificuldades que este grupo de estudantes tem muitas vezes ao longo do seu percurso escolar.

"Embora este facto fosse de esperar para os falantes de luxemburguês, uma vez que o currículo luxemburguês corresponde às suas necessidades linguísticas, uma menor percentagem de falantes de português [inscritos nas escolas de currículo europeu] revela-se surpreendente, uma vez que, enquanto grupo, nem sempre se saem bem nas escolas que seguem o currículo luxemburguês", concluem os investigadores no estudo, apresentado este verão.