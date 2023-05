Algumas petições já não serão debatidas nesta legislatura

Participação cívica

A informação foi avançada pela presidente da comissão das petições ao Wort.

As petições públicas que atingirem, a partir de agora, as 4.500 assinaturas necessárias para irem a debate, já não serão discutidas no Parlamento nesta legislatura.

Uma informação avançada pela presidente da Comissão das Petições Públicas, Nancy Kemp-Arendt, ao Wort. Segundo esta responsável, atualmente estão previstos alguns debates na Câmara dos Deputados, mas que não se quer agendar mais debates, até porque após as férias de verão e até às eleições de 8 de outubro, não é oportuno lançar novas discussões.

Ou seja, todas as petições que a partir de agora irão atingir as 4.500 só irão ser debatidas após as eleições legislativas, já presença de um novo Parlamento e novo Governo.