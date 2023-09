Algas tóxicas. Proibidos banhos nos lagos de Haute-Sûre e Weiswampach

As praias do Lago Haute-Sûre, onde os banhos estão agora proibidos. © Créditos: Chris Karaba

A Administração de Gestão de Água proíbe os banhos nos lagos de Haute-sûre e Weiswampach, desde hoje, sexta-feira, e até novo aviso. Isto porque foi observada nos lagos a presença de "algas" tóxicas (algas azuis) que possuem riscos para a saúde.

“No âmbito da monitorização regular da qualidade das águas balneares, foi observada uma proliferação significativa de cianobactérias, chamadas 'algas azuis' na linguagem comum, nas praias do Lago de la Haute-Sûre, bem como nos lagos de Weiswampach”, informa esta administração (Age, sigla em francês) no comunicado sobre a interdição dos banhos nestes locais.

Uma semana depois de ser anunciada a proibição de entrar nas águas das lagoas de Remerschen, pela mesma razão, agora mais duas zonas balneares ficam interditas a banhos.

Isto num fim-de-semana onde são esperadas temperaturas máximas de 32 graus, um verdadeiro clima de verão no Luxemburgo, e onde a época balnear ainda decorre, mas está na fase final, encerrando no próximo dia 15.

As algas azuis são tóxicas e representam riscos para a saúde o que obriga esta autoridade a avançar com a interdição e o conselho para que se evite igualmente todas as atividades aquáticas, como a pesca. Também os animais domésticos como os cães se devem manter afastados destas águas, e não as beber, sendo igualmente proibido pescar.

Os perigos

Quais os perigos? “Certas espécies de cianobactérias produzem toxinas que podem constituir um risco para a saúde humana, a fauna aquática, os animais domésticos e o gado”, alerta a Age.

A entidade avisa que o “contacto, ingestão ou inalação dessas substâncias são de natureza e intensidade variáveis”, e podem provocar “dores de cabeça, irritação e/ou queimaduras na pele ou até náuseas”. Se, por alguma razão, for nadar nestes lagos e “sentir problemas de saúde”, após o banho ou contacto com as águas, “contacte o seu médico mencionando o possível contacto com cianobactérias tóxicas”.

Ao público, esta autoridade recomenda assim que se “evite o contacto” com estas águas, de humanos e animais domésticos, com os seus peixes, além de não consumir o peixe ali pescado.

No Lago Echternach, a natação continua, nesta fase, autorizada, diz a Age.