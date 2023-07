Alfabetização em francês vai estar disponível em todos os ciclos do ensino básico

O objetivo do projeto, que arrancou em algumas escolas numa versão piloto, é ter uma cobertura nacional a partir do ano letivo de 2032/2033

A alfabetização em francês vai ser alargada a partir de 2032 a todos os ciclos básicos, nas escolas que seguem o currículo nacional. O processo será feito de forma gradual ao longo da próxima década.

O objetivo é oferecer aos alunos do ensino básico a opção de aprender a ler e escrever em alemão ou francês, adaptando assim a realidade escolar à do país.

O projeto-piloto, designado "Zesumme wuessen - alphabétisation en français" e cujo alargamento foi apresentado esta quarta-feira pelo Ministério da Educação, já arrancou no último ano letivo em quatro escolas básicas do país: em Differdange (Schoul Uewerkuer), Dudelange (Schoul Deich), Larochette (Fielser Schoul) e Schifflange (Nelly Stein Schoul).

As diferenças da língua de alfabetização no projeto-piloto

Os alunos alfabetizados em alemão ou em francês frequentam aulas comuns na maioria das disciplinas, com exceção da alfabetização. As explicações escritas são dadas em alemão e francês e no ciclo 2 a matemática é ensinada em ambas as línguas.

No âmbito do projeto-piloto, os alunos que optem pela alfabetização em francês passam a ter esta como primeira língua escrita e falada, sendo que a aprendizagem do alemão falado começa no ciclo 2, enquanto a do alemão escrito se inicia só a partir do ciclo 3, explica o Ministério da Educação.

Já o papel da língua luxemburguesa como língua de integração mantém-se inalterado neste projeto-piloto, assim como o trilinguismo.

"No final do ciclo 4, os alunos terão os conhecimentos de francês e de alemão que lhes permitirão entrar num liceu luxemburguês, quer se trate de uma turma do 7.º ano do ensino secundário tradicional ou do ensino geral, quer se trate de uma turma de uma escola europeia pública", refere a informação do Governo.

Ler mais:Alfabetização em francês deverá ser opção em todas as escolas luxemburguesas

Primeiros resultados em 2024

Os primeiros resultados sobre o projeto-piloto a decorrer estarão disponíveis em 2024, estando prevista uma avaliação intercalar mais aprofundada para 2026.

Depois de feita uma primeiro avaliação ao projeto-piloto e consoante as conclusões que daí se retirarem, a oferta da alfabetização em francês no ciclo 1 deverá ser alargada a nível nacional, no início do ano letivo de 2026/2027.

O passo seguinte será estender essa alfabetização a todos os ciclos básicos a partir do letivo de 2032/2033.

Escolha da língua caberá aos pais

A língua de alfabetização será definida em consulta com os pais, que terão a palavra final sobre o idioma em que os filhos serão ensinados. No entanto, estão previstos alguns critérios orientadores para fazer uma escolha informada.

Entre eles, está o contexto linguístico em que a criança evoluiu até então. Ou seja, as línguas faladas na família e em estruturas de acolhimento, como as creches. Em linha de conta entram também os próprios planos educativos das famílias e a língua que melhor se adaptará à sua concretização.

Mas, independentemente de opiniões e orientações que os pais possam colher, a decisão final sobre a língua de alfabetização cabe-lhes a eles, sublinha o Ministério.

Adaptar as escolas à realidade do Luxemburgo

Para o Ministério da Educação este projeto é uma forma de ajudar a diversificar a oferta de ensino nas escolas públicas luxemburguesas que seguem o currículo nacional, adaptando-as às necessidades da população escolar.

A criação das escolas europeias públicas foi um passo nesse sentido, lembra a tutela, uma vez que desenvolveram uma experiência sólida no domínio da alfabetização em língua francesa.

De acordo com os números do Ministério da Educação, a taxa de alunos do ensino básico que não falam o luxemburguês como língua materna aumentou para 67,7 % no ano letivo de 2022/2023.

"A escolha da língua de alfabetização no ensino público básico tornar-se-á um elemento importante para reduzir as desigualdades no sistema escolar e contribui para o esforço da política educativa de oferecer a todos os alunos as melhores hipóteses de sucesso", sublinha o ministro Claude Meisch na apresentação do projeto piloto.