Alerta da polícia. Vários carros assaltados nas últimas horas

Nas últimas horas, os automóveis tornaram-se o alvo preferido dos assaltantes no Luxemburgo.

Foram várias as viaturas assaltadas no bairro da Gare, na capital que estavam estacionadas na rua Marie et Pierre Curie, na avenida Jean-Pierre Pescatore e na rua du Fort Neipperg, relata a polícia grã-ducal.

Também na rua des Jardins, em Esch-sur-Alzette houve uma queixa sobre um veículo que foi arrombado e roubado.

Perante esta onda de assaltos, a polícia divulga conselhos aos residentes para evitar maior número de roubos.

Conselhos da polícia

“Se possível estacione a sua viatura numa garagem fechada”, começa por aconselhar a polícia grã-ducal na nota divulgada este sábado. Se não tiver hipótese de recolher o automóvel, tente sempre estacioná-lo em “locais com boa iluminação”, para que a viatura fique visível e longe das tentações dos assaltantes.

“Feche sempre a viatura, mesmo que seja o deixe por um curto período de tempo”, tranque todas as “janelas, portas e a bagageira”.

Outro conselho: Quando estacionar o automóvel e sair, “não deixe objetos de valor no interior” que sejam visíveis a quem passa. Se não os puder levar consigo, então, “coloque-os no porta-bagagens”.