Alemanha. Polícia encontra criança de 8 anos desaparecida em comboio

Criança não saiu do comboio a tempo e seguiu caminho sozinha.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O caso foi conhecido na segunda-feira, quando uma jovem de 20 anos foi à polícia da cidade alemã de Koblenz e pediu ajuda para encontrar o irmão de oito anos que tinha perdido.



O irmão não conseguiu descer a tempo na estação correta e continuou no comboio regional com direção a Bonn.



Forças da Polícia Federal encontraram o menino no comboio referido e este foi entregue à irmã na estação de Remagen.