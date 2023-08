Alemanha quer tornar mais fácil a mudança de género

Share this with email

O Governo alemão adotou, esta quarta-feira, um projeto de lei para simplificar a mudança de género. Uma resposta a uma reivindicação antiga da comunidade LGBTQ+ e que segue os passos de outros países europeus, como o Luxemburgo.

O projeto de lei sobre a "autodeterminação do género", que ainda tem de ser apresentado ao Parlamento, visa facilitar às pessoas transgénero, intersexo e não binárias a alteração do seu género e nome próprio no registo civil.

Para alterar o nome próprio e o sexo, basta preencher uma declaração na conservatória do registo civil.

Com esta alteração legislativa, a Alemanha junta-se ao clube dos países que adotaram o princípio da autodeterminação, como a Bélgica, Espanha, Irlanda, Luxemburgo e Dinamarca.

Deixa de ser visto como "doença mental"

A nova lei destina-se a substituir a legislação de 1981, que considera a identidade trans como uma doença mental e que exige que as pessoas que desejam mudar de género se submetam a dois testes psicológicos e respondam a algumas perguntas muito íntimas sobre a sua sexualidade. No final, um juiz decide se autoriza ou não a mudança.

Em 2010, o Tribunal Constitucional já tinha revogado parcialmente e abolido a exigência de esterilização e cirurgia antes de uma mudança de género.

O novo texto legislativa também clarifica o caso dos menores. Para os menores de 14 anos, apenas os pais ou tutores poderão dar início ao processo. Já os maiores de 14 anos poderão iniciar o procedimento por si próprios, mas com o consentimento dos pais, sob pena de um tribunal ter de decidir.

Está igualmente previsto um período de reflexão. Só passados três meses é que a mudança será validada no registo civil.

A mudança de género só terá efeitos um ano após o pedido.

Kalle Hümpfner, representante da associação federal para a defesa dos direitos das pessoas transgénero (BVT), descreveu o projeto de lei à AFP como uma "oportunidade histórica", que respeita pela primeira vez os direitos das pessoas LGBTQ+.

Nova lei é alvo de críticas por parte de alguns setores

A nova lei é um projeto emblemático da coligação de centro-esquerda de Olaf Scholz, mas suscitou controvérsia, sobretudo nas fileiras conservadoras, que a consideram demasiado liberal.

Enquanto a ministra da Família, Lisa Paus, saudou o projeto de lei como "um grande momento para as pessoas transgénero e intersexo na Alemanha", a oposição conservadora acusou o Governo de estar a ir longe demais.

Para os críticos da nova lei, as pessoas que pretendem mudar de género devem consultar previamente especialistas e o processo deve ser reservado aos adultos.

A lei "não faz justiça à importância do género no nosso sistema jurídico", afirmou Günter Krings, porta-voz para os assuntos jurídicos do grupo parlamentar do partido conservador da oposição CDU.

Oportunidade para potenciais abusadores?

Alice Schwartzer, 80 anos, uma conhecida feminista alemã que já lançou várias campanhas anti-transgénero na sua revista Emma, disse numa entrevista ao Der Spiegel que temia que a lei encorajasse os jovens a mudar de género só porque estava "na moda".

De uma forma mais geral, os movimentos feministas chamam a atenção para o risco de homens potencialmente abusivos poderem aproveitar-se das novas regras para acederem a zonas reservadas às mulheres, como saunas, balneários ou "casas de mulheres", onde as vítimas de violência doméstica se refugiam.

O Ministro da Justiça, Marco Buschmann, afirmou que os estabelecimentos em causa continuarão a estabelecer as suas próprias regras de acesso.

"Esta lei ajuda muitas pessoas a viverem a sua identidade sexual numa sociedade aberta, mas não retira nada aos outros", insistiu.

A ministra Lisa Paus garantiu aos leitores que a autodeterminação "já existe noutros países (...) sem o menor indício de abuso".