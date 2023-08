Ainda cá estamos todos, um ano depois

Há um ano tínhamos menos rugas, menos cabelos brancos, menos dores nas costas e alguns ainda conseguiam ler as letras pequenas dos rótulos. Mas está tudo bem. É apenas a vida a acontecer. A do meu pai também.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Teremos mais rugas. E mais dores. Nas costas, nas pernas, em músculos que nem sabíamos que existem e em articulações que sempre demos por garantidas. A pele ficará mais flácida e a gordura na barriga e no rabo custará mais a desaparecer. Precisaremos de outros óculos para ver ao perto ou descobriremos o que significa, afinal, isso de lentes progressivas. O cabelo mudará de cor e muitos homens ficarão sem ele. Pediremos para as pessoas falarem mais alto e aumentaremos o volume dos aparelhos lá em casa. Teremos muitas memórias de uma vida, mas menos memória para as guardar. Diremos com frequência “já não me lembro”.

E lamentaremos aquela viagem que não fizemos e aquelas cidades que não visitámos. E lamentaremos os telefonemas que ficaram por fazer às pessoas que mereciam. E lamentaremos o muito que trabalhámos para os outros quando tínhamos a alternativa de não o fazer. E lamentaremos o tempo de qualidade que não passámos com a família.

Se fizermos uma mudança grande de profissão talvez mudemos também algumas coisas no quotidiano. Se nos divorciarmos talvez alteremos outras no dia a dia. Se tivermos uma doença grave talvez repensemos tudo e modifiquemos as prioridades.

Mas de resto... é apenas a vida a acontecer e a certeza de que um dia já não estaremos cá. Os rios continuarão a correr para o mar, o sol continuará a nascer de manhã, a terra continuará a rodar à volta do sol.

Se não nos morrer um filho e se não morrermos antes dos nossos pais, está tudo bem.

Se o céu não nos cair em cima da cabeça, faremos como todas as outras pessoas e pensaremos como sempre se pensou e faremos como sempre se fez: cuidamos dos filhos, que vieram depois de nós e, a partir de uma certa altura, cuidamos dos pais, que vieram antes. E vamos mimá-los e vamos querer passar tempo com eles. E vamos querer ouvir as histórias que têm para contar e vamos querer guardar os livros de receitas e os álbuns de fotografias. E vamos querer ler os livros que eles leram e ouvir os discos que eles ouviram. E vamos querer falar com os que os conheceram e vamos querer lembrar-nos de tudo o que fizeram bem feito. E vamos ter uma sensação de urgência para os aproveitar porque, tal como nós, eles não vão viver para sempre.

Faltam três dias para o meu pai completar 93 anos e a família começa a juntar-se na Beira Baixa para celebrar o aniversário do patriarca. Voltamos ao local de partida de todos os finais de agosto e desse verão de 2022 temos as memórias do mergulho na piscina que demos com ele e as memórias da forma como cantou quando apagou as velas e as memórias das gargalhadas que deu com o sobrinho no quintal e as memórias da pequena caminhada que fez ao terreno para ver como estavam os eucaliptos que haveríamos de cortar uns meses depois.

Temos muita vontade de estar cá no final do verão de 2024, mas por enquanto festejamos este presente e a sobrevivência dele ao AVC que nos mudou as vidas em maio. Festejamos a memória que ele ainda tem para contar histórias aos netos. Festejamos as forças que ainda conserva para segurar os bisnetos no colo. Festejamos o facto de ainda discutirmos com ele quando não concordamos com alguma coisa. Festejamos as chamadas de atenção que ainda nos faz quando acha que estivemos mal. Festejamos este presente, com a tal sensação de urgência que nos chega apenas e só pelo passar do tempo.

Há um ano tínhamos menos rugas, menos cabelos brancos, menos dores nas costas e alguns ainda conseguiam ler as letras pequenas dos rótulos. Mas está tudo bem. É apenas a vida a acontecer. A do meu pai também.