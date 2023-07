Agosto começa com aguaceiros e trovoadas

A primeira semana do mês, no Grão-Ducado, é marcada por chuva e pequena descida nas temperaturas.

Agosto começa esta terça-feira e, no Luxemburgo, o mês, que é tradicionalmente o período para grande parte da sociedade gozar as suas férias de verão, arranca tímido no que toca às temperaturas.

Segundo as previsões do Meteolux, a semana começa com a previsão de máximas amenas. Os termómetros deverão atingir valores entre os 19ºC e os 21ºC esta segunda-feira, último dia de julho. A despedida deste mês deverá, de acordo com as estimativas, fazer-se com aguaceiros, já que há a previsão de ocorrência de chuva durante a noite.

Terça-feira, 1 de agosto, mantém-se a possibilidade de aguaceiros ocasionais, que podem ser acompanhados de trovoada. As temperaturas máximas deverão descer ligeiramente, ficando-se entre os 18ºC e os 20ºC, enquanto as mínimas atingirão valores entre 15ºC e os 17ºC.

Para quarta-feira, prevê-se uma pequena subida da temperatura máxima, que poderá chegar aos 21ºC e uma descida das mínimas para valores que oscilarão entre os 13ºC e os 15ºC. O dia deverá ser também marcado pela queda de aguaceiros.

A partir de quinta-feira e até sábado, o sol deverá reaparecer gradualmente, mas as temperaturas máximas deverão descer, ficando-se por valores que não ultrapassarão os 19ºC.

Já as mínimas poderão descer até os 12ºC.