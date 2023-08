Agarrem o mundo, em sobressalto, mas com salário mínimo

Share this with email

A ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, escolheu o Dia Internacional da Juventude, 12 de Agosto, no rescaldo da visita do Papa a Portugal para as Jornadas Mundiais da Juventude, para, inspirada pelas palavras de Francisco, exortar os jovens “a agarrar o mundo” - seguida de listagem de medidas e conseguimentos do Governo para os jovens.

Também o primeiro-ministro, António Costa, resolveu twittar (na rede social X) uma versão reduzida da propaganda de Ana Catarina Mendes. “Com o #MaisHabitação, o #Porta65, o investimento em alojamento estudantil, estágios remunerados, incentivos à contratação dos mais qualificados, o IRS Jovem, temos políticas para esta geração a par de uma economia dinâmica e em convergência com a #UE. O futuro começa hoje”, disse o PM.

Mas o futuro não começou “hoje”, neste 12 de Agosto. Até porque temos visto como o #MaisHabitação é mais uma #borla aos senhorios, aos #investidores e #especuladores imobiliários; o investimento em alojamento estudantil está tãp aquém das necessidades que há centenas de estudantes a desistir dos cursos porque não podem pagar o aluguer em Lisboa ou no Porto.

O futuro não começou “hoje”. Até porque o futuro desta geração (que já é a segunda ou a terceira que se ouve dizer ser a “mais qualificada de sempre”) está, e tem estado, como diz António Costa, “em convergência com a UE” e as suas políticas: de empobrecimento, de precariedade, de exploração, de permanente neo-liberalização das economias nacionais que, no caso de Portugal, se reflecte numa dependência do turismo, na total desindustrialização do país e a perda da sua soberania em decisões estratégicas sobre o que preocupa hoje os jovens: clima, casa e família, emprego com direitos.

É de uma grande hipocrisia ser um dos principais responsáveis por esta “economia de férias”, nas palavras do economista Vicente Ferreira, profundamente empobrecida e desigual, e vir para os jornais fazer propaganda de medidas que contribuem em larga escala para a continuação desta realidade: 44% dos profissionais nascidos entre 1995 e 2004, e 31% dos nascidos entre 1982 e 1994, “acumulam dois empregos (a tempo parcial ou completo) para conseguirem honrar compromissos financeiros” (Expresso); mais de 65% dos jovens com menos de 30 anos recebem salários inferiores a 1000 euros.

Os salários são baixos porque a economia está dependente de um sector que vive de baixos salários; a economia é fraca porque dependente de algo que não produz riqueza. A soberania é inexistente porque o Estado deixa ao mercado decisões estratégicas sobre energia, água, território, agricultura e gestão dos recursos. O Governo, sentado em excedente e ainda a “gerir” o PRR da UE, não executa orçamentos para mostrar contas certas a Bruxelas. Nem vale a pena falar no acesso à “habitação, à cultura, à saúde – e também ao lazer”, como diz Ana Catarina Mendes.

Parece que não foi o mesmo governo a continuar o desmantelamento da escola pública, a alimentar a crise do SNS com transferências de investimento para o privado, e continua a “apoiar” a cultura com uns trocos para alguns amigos do Ministério poderem ganhar prémios em bienais e continuar a vender a “internacionalização” como modelo de negócio.

Mas este é o spin do Governo. Quase nos faz esquecer que também nós já pertencemos à “geração mais qualificada de sempre” e nos foi recomendado que emigrássemos (nos anos da troika) porque não havia lugar para nós. Não fora o líder do PSD, Luís Montenegro, pedir igualmente esta semana “um sobressalto” para que os jovens não emigrem: “Continuamos a investir muito do nosso capital a qualificar as pessoas para as darmos depois de bandeja a outras geografias e comunidades”, disse.

Se não é hipocrisia, é de uma grave dissonância cognitiva. Senão vejamos como continua o discurso de Luís Montenegro (cito do Público): “Além do investimento, o mais preocupante ‘é perdermos as pessoas’. Como é que Portugal, ‘um país que tem uma curva demográfica altamente problemática, um país na iminência de vir a perder 15% da sua população nos próximos anos, perde 200 mil pessoas da sua comunidade com qualificação superior e capacidade de alavancar a criação de riqueza e inovação’, questionou o líder do maior partido da oposição.”

Precisamente por ser o líder do maior partido da oposição não se poderá esperar de Luís Montenegro que reconheça como as políticas defendidas pelo seu partido, tanto suas como dos sucessivos governos que “combateu” ou que “apoiou”, e a sua visão do mundo, elitista e “meritocrática”, é que conduziram o país a este beco.

Numa coisa Ana Catarina Mendes está certa: “Os desafios são imensos: a precariedade do mercado de trabalho, os baixos salários, a habitação, a incerteza da inteligência artificial, as alterações climáticas, os fluxos migratórios e a exigência de uma boa integração de todos quanto escolhem o país para viver”, admite. Mas o efeito retórico em repetição da sua crónica, no final de cada parágrafo - “a resignação não é uma opção” - soa a boutade espirituosa, uma boca cheia de palavras vazias.

Porquê? Ana Catarina Mendes “exorta” ao “sobressalto” dos jovens, que não se resignem, e que continuem a lutar, diante de machadadas diárias nos seus direitos laborais, no acesso a um tecto, na possibilidade de constituir família. Todos os dias nos esfregam na cara notícias como esta, do Diário de Notícias: “Relatório anual da Global Wealth Report mostra que riqueza de cada português adulto aumentou 3% em 2022.” Cada português adulto? Quando olhamos para o bolso não vemos nada. Trocado em miúdos: “Número de milionários em Portugal sobe para mais de 167 mil.”

“Não, a resignação – e a inação que dela resulta – não é mesmo uma opção!”, repete a ministra. Verdade: não nos podemos resignar perante o destino traçado por estas políticas, que tiram dos que trabalham para continuar a dar aos que mais têm, vestidas por uma roupagem supostamente progressista, dos que hipocritamente fingem que se preocupam connosco e com um país que todos eles venderam a retalho.