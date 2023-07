Acabou o casamento. E os filhos? Uma semana na mãe e outra no pai? Depende

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Quem tem um filho que já largou as fraldas sabe que é assim. Quem tem vários filhos que já largaram as fraldas tem a certeza que é assim. Quem tem filhos adolescentes ou já adultos que largaram as fraldas numa era longínqua, ainda se lembra de ser assim. E, dê o mundo as voltas que der, continuará sempre a ser assim.

Bebé nascido, bebé opinado. É das primordiais coisas que se nota quando nos chega um primeiro filho: toda a gente tem uma opinião sobre aquela criatura. Do sono à alimentação, do mimo à medicação, do banho aos estímulos, há sempre quem critique o que se faz, sugerindo assim ou assado, esta ou aquela forma melhor de resolver as questões e desafios, deixando o novo pai ou a nova mãe ainda mais confusos.

O que fazer, então? O normal, que sempre se fez para não dar em doido/a: seguir o instinto. Cada mãe e cada pai farão o que acharem que é melhor, independentemente dos bitaites da sogra, da tia ou das amigas.

Pois bem, o princípio também se aplica num divórcio. O que é válido para os primeiros tempos de vida de uma criança também é válido para os primeiros tempos numa nova vida: fazer o que acharmos que é melhor, adaptado aos nossos contextos e dos nossos filhos. Independentemente dos bitaites e exemplos externos.

Quando falamos de separações e quando falamos de filhos menores, o que é válido para umas famílias pode não ser válido para outras, sobretudo quando o tema é a residência alternada e os dias com o pai e os dias com a mãe. O que se aplica nuns casos pode não se aplicar noutros. A semana A com um progenitor e a semana B com o outro pode fazer sentido para umas pessoas nas suas circunstâncias e pode não fazer para outras nas circunstâncias delas. O que é bom e se aplica com o cunhado, a prima, o vizinho, a colega ou com a ex-mulher ou ex-marido do namorado ou namorada nova pode não se aplicar à nossa família e aos nossos filhos.

“Muitos pais tendem a uniformizar o que não é uniformizável”, diz a psicóloga Diana Costa Gomes, com quem conversei sobre este assunto. “As crianças são diferentes e é preciso respeitar essa diferença. Os pais não estão a fazer um bolo, juntando os mesmos ingredientes nas mesmas doses para obter os mesmos resultados. E é frequente olhar para o que outras pessoas e outras famílias fazem e tentar uniformizar.”

Não é uma receita mas estas palavras da especialista parecem polvilhadas de bom senso. Só que, no olho do furacão de um divórcio e dos tempos que se seguem, bom senso é aquilo que nem sempre abunda, reconhece a psicoterapeuta com experiência em terapia familiar, habituada a ouvir adolescentes filhos de pais separados e adultos em processo de separação. “Conseguir respeitar a individualidade de cada criança é tão importante que isto é válido não apenas de família para família mas também de filho para filho. O que é linear e claro para o irmão mais velho pode não o ser para o irmão mais novo. As personalidades são diferentes.”

Certo, tudo isto é muito bonito e prático e acertado. Mas como é que se gere no quotidiano? Como é que se adapta esta realidade entre as dinâmicas da uma casa e as dinâmicas da outra, entre os dias num espaço e os dias no outro? Como é que se encontra o modelo perfeito sobre o número de dias em casa da mãe e o número de dias em casa do pai? Como é que se encontra o dia da semana ideal para fazer a transição? Às sextas-feiras na escola? Às segundas-feiras na escola? Aos domingos à noite com as mochilas e as malas na casa de um ou do outro?

Bom, talvez a resposta básica seja “depende”. Depende dos sítios onde se vive, depende da proximidade às escolas, depende dos dias de treino de futebol, depende das saudades do pai ou da mãe, depende das profissões e horários dos adultos, depende das responsabilidades e horários das crianças. Depende.

Tenho amigos que mudam à sexta-feira e outros que mudam à segunda. Tenho amigos cujos filhos passam metade da semana com a mãe e metade da semana com o pai, alternando depois os fins de semana. E tenho amigos de amigos cujos filhos passam dois dias com cada um e não se ralam nada com isso, porque os pais já têm as rotinas organizadas dessa maneira, em que ainda por cima há menos margem para saudades. Cada família adapta-se ao que faz mais sentido e às situações com que tem de lidar.

Sim, “depende“ é uma boa palavra. Não há fórmulas perfeitas e universais. Há a fórmula que se adapta a estes filhos e a estes pais, que agora já não são um casal mas não deixam de ser família. O que me leva a outra palavra: “flexibilização”.

Como é que os ex-casais reagem a isso? Como é que os pais daquele adolescente que todas as semanas se senta à frente da psicóloga reagem quando esta lhes sugere menos rigidez e mais jogo de cintura, se isso for um caminho?

“Depende”, responde Diana Costa Gomes. Raios, esta palavra novamente? “Não é raro encontrar adultos que dizem ‘eu sou flexível, ele é que não é’ quando esse tema surge. Depende da resistência que tenham, depende de quem acha que o plano não está a funcionar, depende das conversas que os filhos já tiveram. Mas se estiverem disponíveis para tentar, é uma grande ajuda para os filhos. Quando percebem que estão todos a trabalhar para o mesmo, as defesas tentem a diminuir.”

Na dúvida, é isso mesmo: experimentar. Tentar. Errar até acertar. Sim, é verdade, há muitas variáveis em cima da mesa, nomeadamente as obrigações profissionais e as dinâmicas e o espaço da nova namorada ou do novo namorado – que também entram nesta equação, quando existem. Mas não partir para um processo de separação e regulação de responsabilidades parentais com modelos pré-fabricados e rígidos pode ser uma boa forma de abordar uns tempos que serão sempre difíceis para todos.

Talvez seja, de facto, como ter um filho pela primeira vez nos braços. Independentemente do que diz a mãe, a sogra, a vizinha ou tia que era ama e criou dezenas de crianças, nós é que somos os pais e as mães. E adaptamos e improvisamos o que for preciso. Até acertar. Fomos nós que nos quisermos separar, certo? Temos de ser nós a encontrar soluções também.

O que não fazer numa separação.

Esta foi a sugestão número 6.

Leia aqui a sugestão numero 1: a namorada nova

Leia aqui a sugestão número 2: os filhos no devido lugar

Leia aqui a sugestão número 3: na minha casa (nova) mando eu

Leia aqui a sugestão número 4: sexo com o ex-marido

Leia aqui a sugestão número 5: as discussões sobre dinheiro