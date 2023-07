A melhor aluna do secundário no Grão-Ducado é lusodescendente

Noémie Figueiras concluiu o secundário geral com uma média de 55, a melhor nota do Luxemburgo. A família portuguesa está “orgulhosa”.

Uma coisa é certa: Noémie Figueiras concluiu os exames da Première com uma média de 55 e é a melhor aluna do país no "Enseignement secondaire général", mas esta distinção não lhe subiu à cabeça. Pelo contrário, parece modesta, calma e muito prestável. Para a entrevista ao "Luxemburger Wort", visita pela última vez a "sua" escola, o Lycée technique d'Ettelbruck (LTEtt).

No entanto, Noémie não estava à espera de uma média de 55: "Fui para os exames com uma média anual de 55 e pensei que o resultado final seria mais baixo", conta.

A lusodescendente esperou algum tempo até saber o resultado exato com que terminaria esta etapa escolar. Só no sábado, na entrega do diploma, é que conheceu a resposta e teve a surpresa adicional. Ficou exatamente com a mesma média. "Fiquei muito feliz", confessa a jovem de 19 anos.

Fiquei muito feliz porque deixei orgulhosos os meus pais, o meu irmão e o meu namorado Noémie Figueiras Melhor aluna do secundário geral

Família "orgulhosa"

Por um lado, porque conquistou algo por ter estudado tanto e também porque fez a família feliz, "Deixei orgulhosos os meus pais, o meu irmão e o meu namorado", confessa.

A sua família, onde domina o sangue português, reagiu com imensa alegria à notícia de que Noémie era a melhor aluna do ensino secundário geral no Luxemburgo.

Mal recebeu o diploma, Noémie foi festejar com a família e as suas duas avós num restaurante, ainda no sábado, seguindo-se no domingo uma festa com a família mais alargada e um jantar de fim de ano letivo com a sua turma do liceu.

"Já estou ansiosa por estudar, embora esteja um pouco nervosa", confessa a lusodescendente.

Bem preparada

O seu bom desempenho não é uma coincidência. A determinada jovem de Diekirch tem as suas próprias táticas: "Durante o ano letivo, fiz um resumo da matéria aprendida antes de cada teste e assinalei as passagens mais importantes". Depois, como acrescenta, "a preparação para o exame propriamente dito também foi fácil para mim, porque já tinha estudado tudo muito bem antes, pelo que só tive de rever".

Apesar de estar dedicada aos estudos, encontrou sempre tempo para se desligar dos livros e da escola, gostando de passear o seu cão, ir ao cinema com o namorado e fazer compras, entre outras atividades.

Olhando para trás, para o seu percurso escolar, Noémie explica que aprender sempre foi fácil para ela, em parte devido ao método de estudo que adotou.

Não queria ir para casa com uma nota insatisfatória Noémie Figueiras

No entanto, confessa só se entusiasmava realmente com as matérias que lhe interessavam. "Por vezes, tinha de me controlar, mas fazia-o na mesma porque não queria ir para casa com uma nota insatisfatória", explica. Por isso, o seu objetivo era sempre conseguir obter uma nota superior aos 40 valores, mesmo nas disciplinas que gostava menos.

Durante dois anos, houve uma disciplina que lhe deu dores de cabeça e se transformou num obstáculo que tinha de vencer: a matemática. "Já tinha um 'Datz' [n.r. negativa] nesta disciplina, mas com um pouco de treino consegui recuperar” e alcançar também notas acima dos valores pretendidos.

Até houve mesmo uma reviravolta com a matemática neste último ano letivo. "Economia de Gestão" tornou-se a sua disciplina favorita. Uma disciplina onde "há muito cálculo envolvido, e isso foi o mais divertido para mim", acrescenta a aluna com uma gargalhada.

Futura professora

Com o diploma no bolso, já tem em mente o seu próximo objetivo: tornar-se professora primária. E na terça-feira já foi realizar o teste de admissão na Universidade do Luxemburgo para se matricular no curso de Bachelor de sciences en éducation.

Gosto muito de crianças e de ensinar. Esta é a profissão certa para mim Noémie Figueiras

Há muito que estava a ponderar vir a ser professora do ensino fundamental. “Desde este ano tenho a certeza de que é isso que quero fazer. Gosto muito de crianças e de ensinar. Esta é a profissão certa para mim", diz a lusodescendente.

Mas, agora, Noémie Figueiras quer gozar as férias, tendo já planeada uma viagem com os pais antes de iniciar a nova etapa da sua vida. "Já estou ansiosa por estudar, embora esteja um pouco nervosa", explica a jovem com um sorriso. Por agora, é preciso voltar a esperar por mais uma nota, desta vez pelo resultado do exame de admissão.

Artigo publicado originalmente no Luxemburger Wort, e adaptado para o Contacto pela jornalista Paula Santos Ferreira.