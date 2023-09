A idade em que filhos deixam o ninho? 27 anos no Luxemburgo e 30 em Portugal

Portugal é dos países da UE onde os filhos saem de casa mais tarde. O mesmo sucede no Luxemburgo, comparando com os países vizinhos, revela o Eurostat.

As jovens mulheres saem de casa dos pais mais cedo do que os homens.

Em Portugal, um salário mínimo, 760 euros, não chega para pagar a renda de uma casa nas principais cidades. Esta é a maior razão pela qual os jovens portugueses continuam até tarde em casa dos seus pais. Os salários baixos auferidos não deixam margem para que as novas gerações podem começar uma vida independente das asas dos pais.

No Luxemburgo, as razões que atrasam a saída do ninho são as mesmas, embora os salários mínimos sejam os mais elevados da Europa.

Portugal continua a ser um dos países onde os filhos permanecem com os pais até mais tarde, 29,7 anos, em média, segundo os dados mais recentes do Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat), de 2022, divulgados na segunda-feira.

Nas fronteiras

Já no Luxemburgo, a saída dos jovens faz-se mais cedo, aos 26,8 anos, em média. Contudo, em relação aos países vizinhos, é no Grão-ducado que os pais acolhem os filhos por mais tempo.

Na França, o abandono do ninho é feito aos 23,4 anos, na Alemanha, quase idêntico, aos 23,8 e na Bélgica aos 26,3 anos.

O preço das rendas ou compra de casa no Luxemburgo é, como se sabe, mais elevado do que nos países vizinhos e volta, por isso, a ser a razão desta diferença.

Qual é a idade média da saída de casa dos jovens na UE? É de 26,4 anos, sendo que a Suécia (21,4 anos) é o país onde a independência dos jovens é feita mais cedo, e a Croácia (33,4 anos) a mais tardia.

Se o Luxemburgo está ligeiramente acima da média europeia, Portugal é um dos nove países onde só aos 30 anos os jovens saem de casa dos seus pais.

Homens saem mais tarde

E quem sai mais cedo, eles ou elas? As mulheres. Elas (25,4 anos) saem dois anos mais cedo do que os homens (27,3), em média, e isso é visível em todos os países da UE.

O Luxemburgo é dos países onde a diferença de idades por género é mais baixa, apenas meio ano de distância, revela o Eurostat. Já em Portugal, a disparidade é de 1,4 anos, com os filhos a ganhar asas aos 30,4 anos, e as filhas aos 29 anos.

Contudo, em relação ao ano anterior, os jovens de Portugal estão a ganhar asas mais cedo. Em 2021, os filhos saiam aos 33,6 anos, em média, ou seja, 3,9 anos mais tarde do que em 2022.

No ano anterior, Portugal era mesmo o país, a par com a Croácia, onde se deixava o ninho mais tarde. Já o Luxemburgo continua com idade igual para a independência, 26,8.