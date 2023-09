Vídeo. "Rio" de vinho tinto inunda ruas de Anadia

Share this with email

No domingo de manhã, as ruas de Anadia foram inundadas por litros de vinho tinto, na sequência do rebentamento de dois depósitos da Destilaria Levira, na localidade do mesmo nome.

Em comunicado, a empresa expressou a sua "sincera preocupação pelos danos causados em geral em Levira" e nas casas da aldeia, assumindo "total responsabilidade pelos custos associados à limpeza e reparação" dos estragos.

Segundo o Jornal de Notícias, os Bombeiros Voluntários de Anadia dragaram o vinho, que formou uma espécie de rio na via pública, e levaram-no para uma estação de tratamento de águas residuais.

A prioridade das autoridades foi evitar um possível desastre ambiental, impedindo que o líquido chegasse ao rio Cértima, afirmou ao JN o presidente da câmara de Anadia.

"Segundo o nosso coordenador da Proteção Civil, essa monitorização está a ser feita e o problema ambiental está a ser evitado", declarou Jorge Sampaio.

As causas do incidente vão ser apuradas e, enquanto isso, as imagens do "rio" de vinho vão sendo amplamente partilhadas nas redes sociais.