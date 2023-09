Vídeo. Homem alcoolizado conduz 10 km em contramão na autoestrada

Share this with email

As imagens do vídeo mostram o perigo e a confusão que o automobilista, de uma viatura ligeira de mercadorias, causou ao conduzir em contramão na autoestrada portuguesa A6 no troço próximo de Elvas, no Alentejo, na tarde de sexta-feira, dia 1 de setembro.

Durante cerca de 10 km este condutor, de nacionalidade espanhola, conduziu em sentido contrário surpreendendo os automobilistas que seguiam corretamente, e que, de repente, se tiveram de desviar da carrinha branca.

Vídeo dos Vigilantes da Estrada partilhado pelo site Digital.

Alcoolizado

Do outro lado da estrada, um motorista português foi alertando o condutor espanhol para o erro, com fortes buzinadelas e avisos. Mesmo assim, ele continuou viagem no troço entre Elvas e Badajoz da A6 até ser imobilizado.

Foi detido pela GNR e o teste de alcoolemia deu positivo. A GNR confirmou ao Jornal de Notícias que o condutor tinha nacionalidade espanhola e acusou uma taxa crime “muito elevada”, não adiantando o valor.

O homem foi detido e indiciado pelos crimes de condução perigosa e condução em estado de embriaguez tenho sido presente a tribunal.

Apesar da distância percorrida em contramão o homem não causou acidentes.