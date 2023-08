Vídeo. A alegria de Marcelo ao ver o Papa em Lisboa tornou-se viral

Veja o modo tão efusivo como o presidente português deu as boas-vindas ao Papa.

O momento em que o presidente português recebe o Papa, no aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa. © Créditos: AFP

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa esperava ansioso pela chegada do avião que trouxe o Papa Francisco a Lisboa, esta manhã, para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Depois de aterrar em Figo Maduro, e o Papa estar em solo português, na sua cadeira de rodas, Marcelo Rebelo de Sousa apressou-se a cumprimentá-lo.

Ainda distava uns metros do sumo pontífice e já o Presidente da República abria os braços e sorria feliz para Francisco. Mas, o que mais marcou as boas-vindas foi mesmo o cumprimento de mãos de Marcelo, por ter sido tão efusivo e vigoroso, que fez soltar uma gargalhada ao Papa.

O momento transmitido em direto pelas televisões e nas redes sociais das Jornadas Mundiais da Juventude foi depressa imortalizado, tornando-se um dos temas do dia das redes sociais.

Logo a seguir ao cumprimento, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou ao Papa duas crianças que lhe ofereceram um ramo de flores, ainda na pista de aterragem de Figo Maduro. O Papa retribui-lhes com a oferta de duas lembranças.

A boa disposição entre o Papa e Marcelo Rebelo de Sousa. © Créditos: JMJ

O segredo do Papa a Marcelo

Em vésperas da chegada de Francisco a Portugal, o presidente da República português confidenciou publicamente que, logo no primeiro encontro que teve com Francisco, no Vaticano, em 2016, o Sumo Pontífice lhe disse que viria a Fátima. Mas, pediu-lhe segredo.

"Tive um encontro com o Papa logo a seguir a ter tomado a primeira posse. E o Papa disse-me logo que vinha a Fátima, mas pediu-me segredo, porque havia melindres com outras deslocações”, contou aos jornalistas. De facto, em 2017, Francisco visitou Fátima pela primeira vez.

O presidente português beija a mão de Francisco. © Créditos: AFP

Esta visita foi tão "intensa e Importante", e marcou de tal forma Francisco que logo pensou em Portugal como uma das possibilidades para acolher as próximas JMJ, declarou ainda Marcelo Rebelo de Sousa. Adiadas por causa da pandemia, a JMJ decorre agora até domingo.

Neste primeiro dia de visita, o Papa voltou a ser recebido pelo presidente da República Portuguesa, no Palácio de Belém.