Vídeo mostra resgate de pescador mordido por tubarão em Vila do Conde

A Força Aérea Portuguesa divulgou as imagens do salvamento do pescador, que estava com uma "abundante perda de sangue".

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Na quarta-feira, a Força Aérea Portuguesa liderou a missão de salvamento de um pescador indonésio que foi mordido por um tubarão-azul. O ataque aconteceu quando a vítima se encontrava a bordo de uma embarcação que navegava a 167 quilómetros de Vila do Conde.

Ler mais:

Pescador mordido por tubarão-azul ao largo de Vila do Conde

As imagens do momento de resgate do homem, de 35 anos, foram partilhadas no Facebook esta quinta-feira, e mostram o helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751, a aproximar-se do pesqueiro "Vila do Infante". Os trabalhos levaram cerca de cinco horas.

De acordo com o comunicado da Marinha Portuguesa, "a embarcação de pesca efetuou um pedido de auxílio, pelas 19:32 [de quarta-feira], por chamada telefónica, relatando que havia um tripulante a bordo que tinha sido mordido por um tubarão-azul e que se encontrava com uma abundante perda de sangue".

O homem foi resgatado e transportado até ao Aeroporto de Sá Carneiro, tendo seguido para o Hospital de São João. Segundo disse fonte hospitalar à Lusa, o pescador encontra-se "em estado considerado estável" no Serviço de Medicina Intensiva.