Um Orçamento para um ano com eleições

A rentrée política vai ser marcada por declarações dos líderes da oposição, anunciando, desde já, intenções de votarem contra a proposta de Orçamento de Estado, que só vai aparecer, lá para Novembro.

Nada disto é novidade. Há muitos anos que o ritual se repete, com a oposição anunciando com inusitada e injustificada antecedência o seu chumbo, às contas gerais do Estado, para o ano seguinte. Muitas vezes tem razão, mas outras, nem por isso.

Até lá, vão aparecer, do lado do Governo, as mais simpáticas propostas, com bonificações fiscais, benefícios das contribuições sociais, melhorias de rendimentos, sobretudo, para os funcionários do Estado e para aqueles que estão sujeitos ao salário mínimo.

Se o PS conseguir um resultado confortável, nessas europeias, pouco ou nada pode abanar a estabilidade da maioria absoluta

A oposição vai acusar o Governo de demagogia e, desde cedo, tentar desmentir todas as promessas de coisas boas que chegarão. E vão-se trocando acusações, porque o ano de 2024 vai ser marcado por eleições europeias que serão determinantes, para o futuro próximo. Se o PS conseguir um resultado confortável, nessas europeias, pouco ou nada pode abanar a estabilidade da maioria absoluta.

Pelo contrário, se o PS fraquejar, muita coisa pode acontecer, dependendo do sentido desse fraquejo. Se perder para esquerda, as consequências serão de uma ordem. Se perder para a direita, as consequências serão outra coisa, completamente diferente. E, neste caso, haverá muitos pormenores que farão toda a diferença. Por exemplo, se o PSD for derrotado, com o ascendente do Chega, as consequências serão uma coisa. Mas, se a eventual derrocada dos social-democratas beneficiar a Iniciativa Liberal, tudo mudará de figura. Do CDS, nem vale a pena falar, porque nada é mais certo nesta vida que a morte.

O Governo já iniciou a sua autopropaganda, anunciando que, no Orçamento de Estado para 2024, não haverá cativações. Grosso modo, isto quer dizer que o dinheiro atribuído a cada ministério jamais poderá ser tocado pelo Ministério das Finanças. O futuro dirá se a promessa de Fernando Medina será cumprida.

Marcelo Rebelo de Sousa tem um único papel, neste xadrez. Esperar em Belém pelo Orçamento de Estado, para o promulgar, vetar, ou enviar para o Tribunal Constitucional. Mas é sabido que o Presidente da República não consegue confinar-se aos limites que a Constituição lhe impõe. E, em meados de Setembro, mesmo sem conhecer as grandes linhas do Orçamento, começará a comentá-lo, ou mesmo a especular.

Com isso, vai retirar espaço ao líder da oposição e introduzir ruído e confusão a um debate que devia ser límpido e transparente.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)