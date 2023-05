Um jogo sem vencedores

Foi um combate irresponsável, entre as duas figuras do Estado a quem estão cometidas as maiores responsabilidades. Ou muito me engano, ou esta novela terá mais episódios que serão exibidos, preferencialmente, depois das crianças estarem deitadas.

Tratou-se de um deplorável incidente institucional, onde ninguém venceu e todos ficaram a perder. Sobretudo, o povo português que, mais uma vez, vê adiadas as soluções para os graves problemas que vão dilacerando a sociedade. A inflação continua a consumir os rendimentos, a crise da habitação atinge valores nunca vistos, quer em preços, quer no défice da oferta, as escolas vão sufocando com as intermináveis greves dos professores, a contestação social aumenta, assente em reivindicações, quase sempre justas, que o Governo não consegue resolver.

No seu interior, o executivo também vai falhando, não conseguindo cumprir os prazos para a conclusão dos projectos candidatos ao PRR, o Ministério da Agricultura está em pleno processo de implosão, por dentro e por fora, o novo Aeroporto de Lisboa permanece uma miragem, apesar dos oito mil milhões de euros que lhe estão destinados. Na ferrovia a situação é semelhante, com dois mil milhões de euros à espera de quem os saiba gerir.

Com tudo isto, o país parou para ver a banda passar, completamente desafinada. Tudo porque, no Ministério das Infraestruturas andaram mosquitos por cordas, agitados pela irresponsabilidade da garotada que ali se acoita, por estes tempos.

Assim que o conflito estalou, os portugueses, habituados às disputas clubistas, dividiram-se de imediato. Uns a favor do Presidente da República que pedia a demissão imediata do incompetente ministro. Outros, a favor de António Costa, que defendia a manutenção de Galamba, embora aceitassem que o ministro é um zero que só estorva a acção dos mais competentes. Esgrimiam ainda um argumento: Costa tem de colocar Marcelo no seu lugar e confiná-lo às competências que a Constituição lhe confere.

A clivagem estava feita, o país parado e pelas redes sociais passavam as maiores insanidades, temperadas de insultos que sempre dão outro paladar às coisas.

Não paguei as quotas de nenhum destes dois clubes. É no futuro do país que radicam as minhas preocupações. Por isso, eu desejava que António Costa aproveitasse a oportunidade para remodelar o Governo, indo buscar gente de gabarito, para as pastas nucleares, as mais sensíveis. Com isso, Portugal ficaria a ganhar.

No parlamento, existe uma maioria absoluta, capaz de levar um bom governo até ao fim da legislatura, mas sem capacidade para segurar os ineptos que a máquina partidária impôs ao primeiro-ministro. António Costa, irritado com a incontinência de Marcelo, ignorou tudo isto e preferiu o confronto. Agora, Galamba passou a ser um salvo-conduto, para os ministros que deviam ser exonerados. Resultado: ninguém venceu, todos perdemos.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)